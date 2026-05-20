Главный тренд красоты 2026 – сияние и гладкость для вашей кожи.

Подготовка кожи к лету, на сегодняшний день, считается обязательной задачей современной девушки и женщины. Эра филлеров и «утиных губ» прошла. А новый тренд 2026 года - ухоженная и здоровая кожа. Идеальный тандем, который поможет добиться эстетического сияния и хорошо увлажненного рельефа — сочетание биоревитализации и аппаратных методик.

Фототерапия в сочетании с биоревитализацией- один из лучших комплексов, который возвращает идеальный тон лица, помогает бороться с пигментацией и дарит коже сияние.

В последнее время в бьюти индустрии все чаще звучит загадочное название «дельфинья кожа». Что это за процедура и почему о ней все говорят?

«Дельфинья кожа», это скорее тренд, образ, к которому стремятся многие, используя различные методы ухода за кожей. Ровный тон лица с мягким сиянием.

Главная идея- добиться максимально гладкой, увлажненной, сияющей и здоровой кожи, которая выглядит так, будто она буквально светится изнутри. Представьте себе кожу дельфина: она кажется невероятно гладкой, упругой и будто бы покрытой тонким слоем влаги, что придает ей особый блеск.

Аппаратные методики

IPL- самая популярная аппаратная процедура во всем мире. А на аппарате М22 она самая эффективная. Без инъекций можно профилактировать старение кожи, удалять пигмент, сосуды, выглаживать морщины и дряблость.

IPL на М22 доставляет энергию в каждую клеточку на всю глубину тканей. Поэтому на всех участках кожи лица и тела стимулируется синтез коллагена, размножение фибробластов и правильный метаболизм.

Лазер ResurFX М22- один из самых точных способов убрать пигмент. Он работает прицельно: распознает участки с меланином и мягко их осветляет. Без повреждений, без долгой реабилитации.

Важно понимать, что универсального препарата не существует.

Максимальный результат дает точный подбор под задачу и состояние кожи.

Вот некоторые препараты, которые сделают кожу миллионера:

- Neauvia hydro deluxe- vip препарат для лифтинга и максимального увлажнения.

- Plinest- при розации и чувствительной коже и восстановление плотности.

- Meso-Xantin F199- против пигментации и фотостарения.

- Meso- Wharton P199 – подготовка к операции и восстановление.

- NCTF 135 HA- увлажнение, сияние, эффект glow skin

- Meso eye C71- темные круги и отечность под глазами.

