Тандем для здоровья всей семьи

Но современная медицина давно доказывает: все это звенья одной цепи. Укрепить иммунитет ребенка, подготовить организм к беременности, восстановиться после нагрузок или просто подарить коже сияние - задачи разные, но подход к их решению все чаще оказывается общим: комплексно, профессионально и с заботой о комфорте.

Сегодня мы расскажем о двух проектах, которые, на первый взгляд, находятся в разных сегментах, но объединяет их одно: внимание к человеку и его реальным потребностям. Это санаторий «Строитель» в Алексине, где уже много лет восстанавливают здоровье детей, и клиника биохакинга и IV-терапии BIORISE в Туле, где поддержать свой организм могут уже взрослые - от подготовки к беременности до спортивных нагрузок и ухода за кожей.

Санаторий «Строитель»: детство без простуд

«Ваш ребенок часто болеет?» - этот вопрос многие родители слышат от педиатров с завидной регулярностью. Бесконечные больничные, кашель, сопли, антибиотики и снова по кругу. Санаторий «Строитель» в Алексине предлагает выход: комплексную программу оздоровления для детей, которая без лекарств, в окружении соснового бора, помогает укрепить иммунитет и забыть о простудах на полгода.

Все процедуры щадящие, на современных аппаратах - «Лазмик», «Тонзиллор», магнитотерапия. В штате санатория - ЛОР-врач с опытом более десяти лет, который помогает найти причину частых болезней и подобрать подходящее лечение. Эффект от курса длительностью от 10 до 21 дня сохраняется до полугода: риск воспалений снижается с 5-6 случаев за полгода до одного. А проходя два курса в год, ребенок может практически перестать болеть.

Программы рассчитаны на детей от 5 лет с хроническими и неострыми заболеваниями ЛОР-органов. Это и частые простуды, и аденоиды (1, 2 и 3 степени), и хронические гаймориты, риниты, фарингиты, ларингиты, тонзиллиты. Подойдут они и детям, склонным к аллергиям, с дерматитами, грибковыми поражениями, а также подросткам, у которых гормональные изменения часто сопровождаются ЛОР-проблемами.

В санатории разработаны три программы разной продолжительности и направленности. «Детская» (10-21 день) нацелена на общее укрепление иммунитета, повышение защитных сил организма, активности и настроения ребенка. «Детская Легкая» (2-9 дней) - для тех, кому нужна короткая поддерживающая программа при частых простудах и риске заражения вирусными инфекциями. И «Свободное дыхание + ЛОР» - специализированная программа для лечения и профилактики заболеваний ЛОР-органов и органов дыхания: бронхитов, трахеитов, фарингитов, ларингитов, при аденоидах и подростковых изменениях.

Пока ребенок занят процедурами, сами родители, приехавшие вместе с ним, могут не скучать. В санатории работает не только детский клуб и уличная площадка, но и проводятся мастер-классы для всей семьи, вечерние дискотеки. По желанию можно организовать экскурсии в Алексин и Тулу. И все это - в сосновом бору, со свежим воздухом, птицами и белками, с полезным питанием и уютной атмосферой. Санаторий расположен всего в 130 км от Москвы и 75 км от Тулы - добраться можно даже на автобусе.

BIORISE: взрослый подход к ресурсу организма

Если санаторий «Строитель» помогает детям, то клиника биохакинга и IV-терапии BIORISE в Туле ориентирована на взрослых. Здесь тоже работают с ресурсом организма, но совсем другими методами.

BIORISE - это международная сеть клиник, основанная в 2021 году, специализирующаяся на внутривенной инфузионной терапии (капельницах). Витаминные, детокс-капельницы, программы для укрепления иммунитета, восстановления после ОРВИ, решения проблем стресса, синдрома хронической усталости, поддержки спортсменов - все это подбирается врачом-терапевтом индивидуально, на основе самочувствия пациента и результатов анализов.

Каждый визит начинается с консультации специалиста, оценки состояния здоровья и подбора оптимального состава капельницы. В BIORISE нет очередей и царит уютная атмосфера. Безопасность пациентов обеспечивается строгим соблюдением протоколов и использованием только сертифицированных растворов, витаминов и микроэлементов.

Спектр показаний капельниц широк. Так, «Капельница Золушка» освежает внешний вид, делает тон кожи ровнее, придает сияние и снижает следы усталости. Капельница с железом помогает восполнить запасы железа под контролем врача, снизить усталость и вернуть выносливость. Витаминная капельница поддерживает энергию и восстановление после нагрузок. А детокс-капельница очищает организм от токсинов, шлаков и последствий стресса.

Особого внимания заслуживают программы для женщин, планирующих беременность, и для тех, кто регулярно занимается спортом. Инфузионная терапия помогает восполнить дефициты витаминов и микроэлементов, подготовить организм к зачатию и вынашиванию, восстановиться после родов. А для активных людей в BIORISE разработаны специальные программы: «Энергия+» для общего тонуса и антиоксидантной защиты, «Спорт кардио» для поддержки сердца и выносливости, «Спорт силовая» для ускоренного восстановления мышц, «Протеин буст» для восполнения аминокислот - строительного материала для мышц, связок и кожи.

Единая философия

Санаторий «Строитель» и клиника BIORISE работают в разных форматах, но их объединяет главное: индивидуальный подход, доказательная база, современное оборудование и искреннее желание помочь человеку чувствовать себя лучше. Ребенок перестает болеть - родители выдыхают. Взрослые восполняют ресурс - качество жизни растет. И в том, и в другом случае побеждает здоровье. А это, согласитесь, лучшая инвестиция.

Реклама. ООО "ТСС"