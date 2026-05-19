ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Общество19 мая 2026 9:30

Лидеры «ОПОРЫ РОССИИ» со всей страны собрались в Воронеже

В Воронежской области прошел II Слет председателей местных отделений «ОПОРЫ РОССИИ»
Воронеж принял лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» со всей страны.

Мероприятие собрало руководителей региональных отделений организации из разных уголков страны для обмена опытом, выработки стратегий развития предпринимательства и укрепления деловых контактов.

Событие развернулось не только в Воронеже, но и на территориях Новоусманского и Каширского районов. Таким образом организаторы подчеркнули значимость развития не только областного центра, но и сельских территорий.

Ключевым событием стал Форум «Бизнес для села - село для бизнеса», который объединил более 500 предпринимателей. Среди участников - фермеры, сельхозтоваропроизводители, представители малого и среднего бизнеса в сфере растениеводства, животноводства и переработки, а также самозанятые и активные сельские жители.

Программа форума включала 11 деловых секций, на которых выступили более 50 спикеров. Центральным событием стало пленарное заседание на тему «Бизнес. Власть. Регион. Современные вызовы и точки роста» с участием президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина и заместителя председателя правительства Воронежской области Артема Верховцева.

В работе Слета приняла участие делегация Тульского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ». Председатель отделения Михаил Глухов подчеркнул важность подобных мероприятий для бизнес-сообщества:

- Слеты председателей местных отделений - это уникальная площадка для прямого общения, обмена успешными практиками и выработки совместных решений. Именно в таком живом контакте рождаются действительно работающие механизмы поддержки предпринимателей. Для Тульской области участие в этом мероприятии - возможность не только поделиться своим опытом, но и перенять лучшие практики коллег из других регионов. Мы видим, как в Воронежской области выстроена системная работа с сельским бизнесом, и этот опыт для нас крайне полезен.

По его словам, «ОПОРА РОССИИ» всегда была сильна именно региональными отделениями: «На местах мы лучше понимаем специфику экономики, быстрее выстраиваем диалог с властью и можем доводить инициативы до конкретного результата. Такие встречи позволяют усилить эту работу, синхронизировать усилия и сделать помощь предпринимателям ещё более эффективной».

Значимым событием Слета стало подписание соглашения о взаимодействии между отраслевыми объединениями. Свои подписи под документом поставили президент Ассоциации предприятий платформенной экономики Анастасия Тюгай и президент Ассоциации русских уборочных компаний Юрий Рябичев. Объединение усилий откроет новые возможности для защиты интересов предпринимателей и повышения стандартов качества в отрасли.

Мероприятия такого формата служат важнейшим инструментом для обмена опытом между региональными отделениями и укрепления горизонтальных связей между членами организации, что в конечном счете способствует развитию всего предпринимательского сообщества в стране.