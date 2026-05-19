Воронеж принял лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» со всей страны.

Мероприятие собрало руководителей региональных отделений организации из разных уголков страны для обмена опытом, выработки стратегий развития предпринимательства и укрепления деловых контактов.

Событие развернулось не только в Воронеже, но и на территориях Новоусманского и Каширского районов. Таким образом организаторы подчеркнули значимость развития не только областного центра, но и сельских территорий.

Ключевым событием стал Форум «Бизнес для села - село для бизнеса», который объединил более 500 предпринимателей. Среди участников - фермеры, сельхозтоваропроизводители, представители малого и среднего бизнеса в сфере растениеводства, животноводства и переработки, а также самозанятые и активные сельские жители.

Программа форума включала 11 деловых секций, на которых выступили более 50 спикеров. Центральным событием стало пленарное заседание на тему «Бизнес. Власть. Регион. Современные вызовы и точки роста» с участием президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина и заместителя председателя правительства Воронежской области Артема Верховцева.

Лидеры «ОПОРЫ РОССИИ» со всей страны собрались в Воронеже.

В работе Слета приняла участие делегация Тульского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ». Председатель отделения Михаил Глухов подчеркнул важность подобных мероприятий для бизнес-сообщества:

- Слеты председателей местных отделений - это уникальная площадка для прямого общения, обмена успешными практиками и выработки совместных решений. Именно в таком живом контакте рождаются действительно работающие механизмы поддержки предпринимателей. Для Тульской области участие в этом мероприятии - возможность не только поделиться своим опытом, но и перенять лучшие практики коллег из других регионов. Мы видим, как в Воронежской области выстроена системная работа с сельским бизнесом, и этот опыт для нас крайне полезен.

По его словам, «ОПОРА РОССИИ» всегда была сильна именно региональными отделениями: «На местах мы лучше понимаем специфику экономики, быстрее выстраиваем диалог с властью и можем доводить инициативы до конкретного результата. Такие встречи позволяют усилить эту работу, синхронизировать усилия и сделать помощь предпринимателям ещё более эффективной».

Лидеры «ОПОРЫ РОССИИ» со всей страны собрались в Воронеже.

Значимым событием Слета стало подписание соглашения о взаимодействии между отраслевыми объединениями. Свои подписи под документом поставили президент Ассоциации предприятий платформенной экономики Анастасия Тюгай и президент Ассоциации русских уборочных компаний Юрий Рябичев. Объединение усилий откроет новые возможности для защиты интересов предпринимателей и повышения стандартов качества в отрасли.

Мероприятия такого формата служат важнейшим инструментом для обмена опытом между региональными отделениями и укрепления горизонтальных связей между членами организации, что в конечном счете способствует развитию всего предпринимательского сообщества в стране.