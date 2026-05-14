«Новые люди» в Тульской области «оживили» портреты фронтовиков с помощью нейросетей.

Специально разработанный телеграм-бот позволил каждому желающему загрузить архивные фотографии своих предков-фронтовиков. Далее в дело вступали алгоритмы нейросетей: искусственный интеллект улучшал качество старых снимков, убирал царапины и потертости, делал черно-белые изображения цветными. Однако главным сюрпризом для пользователей стали короткие видеоролики, созданные на основе фотографий. На этих уникальных кадрах молодые бойцы, только что ушедшие на фронт, буквально оживают и обнимают своих потомков.

Участники акции делились не только готовыми работами нейросети, но и историями жизни своих родственников, их боевыми подвигами и судьбами.

Одним из тех, кто решил воспользоваться технологией, стал Виктор, внук ветерана Великой Отечественной Войны Семена Алексеевича Тонинского. Он рассказал, что его прадедушка прошел всю войну, работая водителем. Боец не получил ни одного ранения, а его грудь украшали медали «За оборону Москвы», «За взятие Кёнигсберга» и орден Отечественной войны II степени.

«Я участвовал в этой акции, и мы улучшили фото моего прадедушки. Раньше на старой фотографии мелкие детали было просто не разглядеть, все сливалось. А тут четче просматривалось выражение лица, каждая складочка. Это большая возможность — дать новую жизнь снимкам наших предков, увидеть их живыми и настоящими», — поделился эмоциями Виктор Тонинский.

Для многих участников самым сильным впечатлением стала точность, с которой нейросеть воспроизвела эмоции. Депутат Тульской городской Думы партии «Новые люди» Анна Иванова отметила, что технология работает деликатно: она не домысливает историю, а лишь выявляет детали, скрытые временем.

«Я понимаю, какой ценой досталась эта победа. Очень важно, чтобы новое поколение общалось с теми, кто это помнит. И чтобы наши ветераны чувствовали, что их ценят. Бумажные снимки со временем выцветают и теряются. Но память о людях, которые прошли войну, не должна исчезнуть» - говорит Анна Иванова.