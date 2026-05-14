В Туле стартовало голосование за звание «Доктор года – 2026»: клиники номинировали своих кандидатов

Стартовало голосование в номинации «Тульский доктор года-2026».

В рамках юбилейного конкурса «Клиника года - 2026» стартовало голосование в номинации «Доктор года - 2026». На это звание претендуют лучшие медицинские специалисты региона, однако окончательное решение, как и в предыдущие годы, принимают туляки. Именно люди, обращающиеся за помощью, определяют, кто из врачей по-настоящему достоин высокого статуса.

Отдать свой голос можно на странице проекта «Доктор года - 2026».

Итоги будут подведены накануне Дня медицинского работника, 3 июня.

Важное условие! Все голоса проходят тщательную модерацию: результаты с признаками «накруток» автоматически аннулируются.