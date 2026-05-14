Будущие вожатые прошли практику в «Детской Республике «Поленово».

В преддверии летних смен, с 8 по 11 мая, в «Детской Республике «Поленово» состоялся выездной вожатский инструктив для студентов МПГУ, МГПУ, РУДН и Тульского педагогического колледжа — будущих вожатых лета 2026 года.

За три насыщенных дня участники не просто прослушали лекции, а полностью погрузились в реальную лагерную среду. Программа сочетала краткие теоретические блоки с интенсивной практикой.

За время инструктива они познакомились с территорией, традициями и внутренним укладом лагеря, нашли потенциальных напарников и сформировали команды, отработали игровые технологии — от простых активностей до сложных форматов, самостоятельно разработали и провели полноценное отрядное мероприятие, создали отрядный уголок в рамках ролевой игры, превратив обычный стенд в яркое пространство, разбирали типовые педагогические ситуации и искали решения в группах.

Особую ценность придало то, что параллельно на территории лагеря находился отряд поленовцев, приехавших на весенний субботник. Студенты воспользовались возможностью и организовали для детей игру по станциям.

9 мая все вместе приняли участие в торжественной линейке, посвященной Дню Победы, и акустическом концерте. Вечерами проходили теплые «огоньки» и рефлексии.

На прощальной встрече вожаты-стажеры завязали друг другу памятные узелки, поделились впечатлениями и пожелали удачи в непростом, но очень важном деле — работе с детьми.

Студенты покинули лагерь, но ненадолго: совсем скоро стартует первая летняя смена, и многие из них вернутся уже в новом статусе.