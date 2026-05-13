В «Детской Республике «Поленово» прошли весенние субботники.

В майские праздники 2026 года в «Детской Республике «Поленово» прошли традиционные весенние субботники, ставшие важной частью подготовки к новому летнему сезону и ярким событием для всего лагерного сообщества.

Первый этап, семейный субботник, собрал воспитанников разных возрастов вместе с родителями, бабушками и дедушками. Взрослые и дети совместно приводили в порядок территорию: убирали дорожки, обновляли клумбы, готовили корпуса к приему первых гостей. Работа шла в теплой, дружеской атмосфере - организаторы предусмотрели перерывы для общения, чаепитий и совместного отдыха. Многие родители отметили, что такой формат помог им по-новому сблизиться с детьми.

Второй этап, прошедший с 8 по 11 мая, был адресован подросткам старше 14 лет. Они сформировали трудовой отряд под руководством опытных вожатых и на четыре дня погрузились в полноценную лагерную жизнь. Каждый день начинался с зарядки, затем следовал завтрак и выполнение плановых заданий по благоустройству территории. Но работа не была единственным содержанием дня - для ребят была организована насыщенная досуговая программа.

Особое внимание уделили теме Дня Победы: подростки участвовали в историческом квизе, проверяя знания и командную сплоченность. Вечерами проходили аккустические концерты военных песен, отрядные «огоньки» и зажигательная дискотека с танцевальным баттлом. Для многих это стало первым опытом не просто отдыха в лагере, а настоящей ответственности.

Трудовой отряд стал отличной возможностью для подростков проявить самостоятельность, развить навыки командной работы и заранее почувствовать дух предстоящих смен.

Администрация «Детской Республики «Поленово» искренне благодарит всех участников - от самых маленьких до взрослых - за труд, энтузиазм и заботу. Благодаря вам лагерь встречает лето обновленным, уютным и полностью готовым дарить радость новым воспитанникам.