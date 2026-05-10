Как в центре Тулы отметили День Победы Фото: Алексей ФОКИН.

Девятого мая стенд Национального центра «Россия» в Туле стал главной площадкой празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Центральным событием стала акция «Георгиевская лента» — 30-метровое полотно, символизирующее мужество и честь, развернули на улице Металлистов. В акции участвовали туляки, гости города и представители бизнеса. Под песню «Журавли» в исполнении Марка Бернеса в небо выпустили десятки белых шаров в память о героях войны.

Для детей и взрослых организовали интерактивную программу. Двадцать победителей получили сертификаты на покупку товаров в Универмаге тульских брендов.

Работала и ярмарка локальных брендов.