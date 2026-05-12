Эндокринолог Мария Матвеева: «Вся наша жизнь во власти гормонов».

В медицину не приходят случайно. Но если человек с детства знает, что хочет лечить людей, а потом еще двадцать лет продолжает учиться, влюбляться в новые специальности и благодарить каждого пациента за доверие - это уже не просто врач. Это призвание. Мария Александровна Матвеева - эндокринолог высшей категории, врач ультразвуковой диагностики, андролог, эндокринолог-онколог, специалист по тонкоигольной аспирационной биопсии щитовидной железы медицинского центра «Созвездие красоты и здоровья». За плечами Ивановская государственная медицинская академия, ординатура, научные публикации, стажировки в Санкт-Петербурге и Москве, 14 лет работы с пациентами. Но главное не это. Главное - как она говорит о них: «Мы вместе проходим этот путь».

- Мария Александровна, говорят, врачами не рождаются, а становятся. Как это случилось с вами?

- Я хотела быть врачом всегда, с самого детства. Медицина представлялась мне непостижимо таинственной, доступной лишь избранным. Я мечтала стать частью этого мира. И шла к мечте очень уверенно: закончила сельскую школу с медалью, поступила на бюджет сразу в три медицинских института.

- А когда впервые почувствовали, что эндокринология - это ваше?

- На втором курсе, на цикле пропедевтики внутренних болезней. Нашу группу привели в палату к пациенту, который готовился к операции на щитовидной железе. У него была очень большая шея из-за многократного увеличения железы и огромные, выпирающие вперед глаза - частый спутник определенного заболевания. У нас это называется «диагноз с порога»: по одному взгляду на человека понимаешь, что с ним. Меня это впечатлило очень сильно. С тех пор я начала интересоваться эндокринологией. Пока училась, работала санитаркой, потом медсестрой в эндокринологическом отделении - хотелось быть ближе к таким пациентам, научиться их понимать. На шестом курсе работала с эндокринологическими пациентами в центре гемодиализа, писала научную работу, которая была опубликована в престижном журнале «Человек и лекарство». Выбор ординатуры, конечно, не вызывал сомнений - только эндокринология.

- Что вас так зацепило в этой специальности?

- Эндокринология поражает своей сложностью и одновременно безупречной логичностью. Нет, пожалуй, ни одной системы или органа, который бы в той или иной степени не находился под влиянием или контролем гормонов. Поняв это, я стала двигаться дальше, начала детально изучать смежные специальности: эндокринологическую гинекологию, андрологию, липидологию, эндокринологическую маммологию, гастроэнтерологию. Это очень важно. Пациент приходит с рядом проблем, на первый взгляд не связанных между собой. Но организм един, и именно эндокринология становится связующим звеном. Можно помочь человеку на фундаментальном уровне.

- Особой областью вашего интереса является рак щитовидной железы. Расскажите, как пришли к этой теме.

- Я получила специальность врача ультразвуковой диагностики, обучалась и стажировалась в Санкт-Петербурге по проведению тонкоигольной аспирационной биопсии узлов щитовидной железы, а в Москве прошла специализацию по эндокринной онкологии. Теперь на своем приеме я могу проводить УЗИ и, строго при необходимости, биопсию, а после получения результатов сопровождать пациентов на пути к излечению.

- Есть ли случай, которым вы особенно гордитесь?

- Моя гордость - проведение биопсии узлов менее одного сантиметра. Самый маленький был 0,4 сантиметра. Это оказался медуллярный рак щитовидной железы, очень агрессивный, который надо было оперировать как можно раньше. Мы все успели, потому что рано нашли. У этого рака есть генетическая предрасположенность, поэтому мы обследовали всех членов семьи пациента и выявили еще два случая. Все прооперированы, находятся под наблюдением в стойкой ремиссии. Это победа.

- Вы упомянули, что часто говорите пациентам «мы». Это осознанный прием?

- Это непроизвольно получается. Но как нельзя лучше характеризует мое отношение к пациентам. Каждому, кто приходит ко мне на прием, я благодарна за доверие. Стараюсь это говорить, потому что это действительно так. Я чувствую колоссальную ответственность - люди доверяют мне свое здоровье, рассказывают секреты, делятся сокровенным. Часто бывает, что после нашего общения им уже становится легче, они заряжаются оптимизмом. Я счастлива это от них слышать. Поддержать, замотивировать, внушить уверенность в успех - это, на мой взгляд, одна из суперспособностей врача.

- На приеме вы не только лечите, но и вдохновляете на здоровый образ жизни?

- Да. Особенно это касается пациентов, обращающихся по вопросу лишнего веса. Кроме разбора рациона и терапии, я уделяю отдельное внимание абсолютной необходимости регулярной физической активности - особенно силовым тренировкам. Я говорю им: «Мышцы - это метаболическая печь. Чем больше рабочих печек, тем активнее и физиологичнее процесс снижения веса». И мои пациенты меняют свою жизнь, выбирают спорт по душе, а потом делятся со мной фотографиями со своими достижениями. Я считаю, это лучшее, что я могу для них сделать. Горжусь ими и очень радуюсь.

- А сама вы дружите со спортом?

- Давно выбрала для себя силовые тренировки с большими весами. Мне нравится спортивный азарт взять вес больше, чем в предыдущий раз. Спорт дисциплинирует, помогает отвлечься, переключиться с умственной деятельности на физическую. Чувствовать свою мышечную силу - невероятно приятно.

- Что бы вы пожелали тем, кто только начинает свой путь к здоровью?

- Каждый день я продолжаю учиться. Стараюсь изучить все грани эндокринологии на стыке специальностей, видеть любую проблему глубже, находить решения любых задач. Нет специальности более красивой, сложной и всеобъемлющей. Я искренне считаю: вся наша жизнь во власти гормонов. И если вы чувствуете, что что-то идет не так, не откладывайте визит к врачу. Мы пройдем этот путь вместе.