«Я стараюсь делать мир лучше, чтобы жить в лучшем мире»: врач-офтальмолог Олеся Кукушкина — о призвании, вызовах и любви к глазам.

Олеся Евгеньевна Кукушкина — врач-офтальмолог, главный врач сети оптик и Центра здорового зрения.

Окно в большой мир — это наши глаза. Их здоровье — бесценный подарок! А если проблемы? Сохранять возможность видеть этот прекрасный мир, а вместе с ним смысл жизни, работу, счастье — ежедневная непростая задача офтальмологов.

Как детские мечты привели в медицину

Олеся Евгеньевна, расскажите, как вы выбрали профессию врача? Ведь, насколько я знаю, в детстве вы мечтали стать художником?

— Да, действительно, в детстве я мечтала быть художником. Ещё любила возиться с домашними питомцами, играла в Айболита. Но мама очень хотела, чтобы я стала врачом, и её настойчивость сыграла свою роль. В итоге детские игры переросли в план по получению будущей профессии.

А когда пришло осознание, что медицина — это ваше?

— Осознание своего предназначения пришло на последнем курсе университета, после прохождения медицинской практики. Тогда я поняла, что хочу быть именно офтальмологом.

— Вы закончили Курский государственный медицинский университет. Как складывалась ваша карьера дальше?

— После университета я проходила интернатуру в Липецке, но её по офтальмологии отменили, и меня переквалифицировали в общего хирурга. Потом я ушла в терапию. Работа терапевта оказалась для меня очень эмоционально сложной. Я поняла, что мне ближе специальность, где можно сосредоточиться на улучшении качества жизни и помощи в решении проблем, с которыми можно успешно справиться. Офтальмология стала для меня именно такой областью.

Призвание нашло само

— Как вы пришли к офтальмологии уже осознанно?

— После работы терапевтом мне предложили поработать в оптике по совместительству. И вот тогда я окончательно поняла: глаза — главный орган в организме человека, а моя миссия — сохранять и возвращать людям зрение.

Я начала работать офтальмологом в 2006 году в муниципальной оптике при аптеке. Там был смешанный амбулаторный приём: подбирала средства коррекции для взрослых и детей.

Персонализированная медицина и профилактика

— Сейчас вы не только врач, но и главный врач. На что делаете упор в своей работе?

— У меня есть чёткая идея: хочется сделать медицину персонализированной. Не просто лечить глаза или зубы, а подходить к человеку в целом. Оптическая коррекция должна улучшать качество жизни, а значит, её нужно подбирать индивидуально, исходя из образа жизни и потребностей каждого.

Особенно беспокоит ситуация с близорукостью. В наше время это было 1–2 ребёнка в классе, а сейчас мы занимаем третье место по близорукости в мире! Если ничего не делать, через 50–60 лет у нас будет много слепых пенсионеров. Поэтому мы сейчас выявляем, профилактируем и лечим близорукость у детей, чтобы предотвратить осложнения.

Также много работаем с косоглазием. Косой человек — это на всю жизнь: неправильное восприятие образов, головные боли, низкая производительность труда – все это следствия косоглазия. Мы тщательно подбираем профилактические мероприятия для таких пациентов, чтобы нивелировать эти проблемы.

О личном

— Как семья поддерживает вас в напряжённом графике?

— Семья поддерживает замечательно. У меня двое детей: старшая дочь уже взрослая и самостоятельная, младшей - 13 лет. Они полностью ведут домашнее хозяйство. Старшая дочь тоже учится в медицинском — идёт по моим стопам. И это приятно. Пусть профессионалов в нашей сфере будет больше!

— А как вы отдыхаете? Есть ли у вас домашние питомцы?

— У меня три кота. Я их не тискаю — считаю это вторжением в их личное пространство. Я с ними разговариваю. Они главные слушатели моих размышлений о смысле бытия.

— И последний вопрос: как бы вы охарактеризовали то, чем занимаетесь?

— Я делаю мир лучше. Представляете, какая у меня миссия, самая что ни на есть замечательная. Нашему обществу нужна не просто помощь в сохранении зрения, а настоящая культура поддержания здоровья глаз с самого рождения! Проверяйте своих детей у офтальмолога чаще, чем раз в 2-3 года. Лучше ежегодно! Обращайте внимание на то, как они всматриваются в даль или склоняются над тетрадями. Подбирайте очки у специалистов с медицинским образованием. Тогда помощь будет квалифицированной, придет своевременно, а зрение не будет подводить долгие годы.