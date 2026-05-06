«Мужчина – главный защитник своей семьи и страны»

30 августа 2025 года. Торжественный день для Анастасии и Илхома.

Правда главу семьи, 28-летнего Илхома, чуть-чуть не застали: два дня назад закончился непродолжительный отпуск, и он вернулся к месту службы. Зато нас очень радушно встретила Анастасия. Беседа получилась доброй и искренней.

- Анастасия, ваша семья появилась в августе 2025 года. Расскажите, как познакомились с будущим мужем?

- Это случилось в Москве, несколько лет назад. Я работала в военном госпитале, где Илхом, участник специальной военной операции, проходил лечение после ранения. Познакомились, стали общаться. Сразу поняли, что друг без друга нам тяжело, что это настоящая любовь, в итоге решили создать семью.

Поженились летом прошлого года в Кимовске, уже после рождения нашего старшего сына Тимофея, которому в мае будет 2 года. Муж постоянно на службе, поэтому больше всего нам не хватает времени побыть вместе. Совсем недавно он приезжал в отпуск по случаю рождения нашей дочки Алисы.

- С родителями мужа какие сложились отношения?

- У Илхома замечательная мама, она часто приезжает к нам в Кимовск, с удовольствием общается с внуками и помогает.

- У супруга на Родине есть родственники?

- Да, в Таджикистане живет его младшая сестра, тетя, бабушки, дедушки… Мы вместе там пока не были, но, как только муж закончит службу, обязательно съездим познакомиться. Я люблю горы, а Таджикистан – горная страна с красивыми озерами.

- Вы когда-нибудь думали о том, что выйдете замуж за человека другой национальности?

- Если честно, никогда. Скажу больше, я не представляла даже, как такое возможно, были и негативные эмоции по этому поводу. Но знакомство с мужем показало, насколько я ошибалась. Сейчас, я уверена, что принадлежность супругов к разным народам нисколько не мешает создать гармоничную семью. Все вопросы помогает разрешить любовь, взаимоуважение и понимание.

- Что-то вкусненькое научились готовить из национальной кухни мужа?

- Самые любимые из национальных блюд – это плов с бараниной, лагман и национальные таджикские пельмени, которые готовят на пару. Муж хорошо знает рецепты, но больше готовлю я, мне это очень нравится. Так как они с мамой давно живут в России, он успел полюбить и русскую кухню, так что с этим вопросом у нас никаких проблем не возникает.

- Есть ли в характере Илхома черты, которые выдают в нем восточные корни?

- Безусловно! В первую очередь, это упорство и настойчивость. Если он хочет чего-то добиться, будет идти к своей цели, работать, терпеть, но результата достигнет. Во-вторых, он трудолюбивый, крайне уважителен к старшему поколению. Почитание родителей – то, что заложено в нем с раннего детства.

Муж совершенно не жадный, бескорыстный. Любит делать мне и детям подарки, радовать нас, он отзывчивый, общительный! А еще большой патриот, считает, если он гражданин России, значит должен ее защищать – мужественно и честно! Что он и делает уже несколько лет. Очень гордится тем, что наш сын Тимофей родился в День Победы! Таджики наравне с русскими воевали в Великой Отечественной войне, вместе спасали мир от фашизма. Муж рассказывает, что и сейчас наше мирное небо защищают люди разных национальностей, но всех их объединяет сегодняшняя Родина – наша Россия! Я искренне горжусь мужем: мужчина во все времена – это главный защитник своей семьи и страны. Мы сильно скучаем по папе, переживаем, и любой, пусть даже небольшой его отпуск – для нас настоящий праздник.

- Большое спасибо, Анастасия! Поздравляем с Днем Победы вашу замечательную семью! Любви и взаимопонимания на долгие годы, а мужу крепкого здоровья, удачи и возвращения к мирной жизни!