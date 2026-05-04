Михаил Арзуманян: «Я помогаю людям вернуть здоровье и уверенность в себе через честную, научно обоснованную и внимательную к деталям стоматологию».

Почему вы решили стать именно стоматологом?

Я осознанно выбрал стоматологию, потому что в ней сочетаются медицина, точная ручная работа и возможность помогать людям, буквально видеть, как меняется человек. Человек пришёл с болью, а уходит с улыбкой и уверенностью. Стоматология помогает мне развиваться как лидер, когда в различных ситуациях нужно принимать быстрые и правильные решения. Со временем я понял, что стоматология даёт ещё и возможность творчества — от планирования сложных реабилитаций до эстетики улыбки, где важно чувство пропорций, цвета и характера человека. Как говорил классик: «тот, кто носит в своём сердце образ будущего собора, уже победитель». Для меня этот образ — не про архитектуру, а про представление идеального, предсказуемого и долгосрочного результата для конкретного человека: здоровья, гармоничной улыбки, уверенности. На выбор повлияло и то, что стоматология стремительно развивается технологически, а мне близко работать на стыке медицины и высоких технологий.

Какое значение в вашей карьере имеет образование? Какие направления вы считаете перспективными?

Образование для меня — фундамент, на котором строится всё остальное: клинические решения, управление клиникой и развитие команды. Базовый диплом врача — это только старт; настоящий профессионализм формируется через постоянное обучение, пересмотр своих подходов и готовность признавать, что вчерашние знания могут устаревать. Мы не можем знать того, чего мы не знаем. Поэтому важно постоянно узнавать что-то новое. Я каждые три месяца посещаю различные курсы и семинары по всему миру, в частности в США, Японии, Европе, разным городам России и тд. Кстати в нашей стране качество стоматологии на первых местах в мире. Сейчас я продолжаю учиться в направлениях, которые считаю ключевыми для будущего стоматологии: комплексная реабилитация с опорой на цифровые протоколы, нейромышечная стоматология и работа с окклюзией и суставом, междисциплинарные подходы (ортодонтия, ортопедия, имплантация как единая система). Фундаментом моих знаний я считаю понимание анатомии и физиологии, окклюзии и биомеханики и умение критически читать научную литературу и воспринимать вновь полученную информацию, а не только следовать моде на те или иные методики.

От врача до руководителя: что сложнее — лечить или управлять?

Переход от врача к руководителю произошёл практически сразу: в какой-то момент я понял, что могу повлиять на качество помощи не только в своём кабинете, но и в целом в клинике. Сначала это был просто интерес к организации процессов, затем — понимание, что без сильной системы даже лучший врач не раскроет свой потенциал. Сложнее всего оказалось не столько «управлять», сколько научиться доверять, делегировать и выстраивать команду, поддерживая при этом высокие клинические стандарты. Лечить пациентов — сложная и ответственная работа, но управлять коллективом врачей, с разными характерами и амбициями, — это ещё один уровень ответственности, потому что ты отвечаешь уже за результат всей команды.

Как удаётся совмещать работу главврача, управленца и клинициста? Как справляетесь со стрессом?

Мне важно оставаться практикующим врачом, потому что именно практика держит «в тонусе» клиническое мышление и доверие коллег и пациентов. Я структурирую своё время: в расписании чётко разделены клинические часы, управленческие блоки и время на стратегическое планирование. Это помогает не разрываться между задачами хаотично, а понимать, что у каждой роли есть своё место. Кстати я очень много занимаюсь социальными проектами, в том числе как член общественной палаты Тульской области. Со стрессом справляюсь за счёт нескольких вещей: физическая активность, четкие границы в расписании, опора на команду и прозрачные процессы, которые снимают часть нагрузки с руководителя, ну и конечно же любовь семьи. У нас в клиниках выстроена четкая иерархическо-функциональная структура, где каждый руководитель и сотрудник знает свою конечную цель. Очень важно, чтобы система работала как часики.

В чём главная идея и философия вашей сети клиник? Чем СмайлСпа отличается от других?

Философия нашей сети — лечить не зубы, а человека в целом, создавая долгосрочные отношения, а не одноразовые визиты. Для нас важно, чтобы пациент чувствовал: его план лечения — индивидуальный, продуманный и честный, а не набор разрозненных услуг. Мы опираемся на несколько принципов: командный подход (ортодонт, ортопед, терапевт, хирург работают как единая система), доказательная медицина и современные технологии, которые действительно улучшают результат, а не просто украшают маркетинг. СмайлСпа отличается тем, что мы много внимания уделяем науке и знаниям, за более 12 летнее существование у нас сформировалась огромное количество пациентов, что дает большую базу наблюдений и дает нам возможность проводить исследования, учитывая отдаленные результаты, и вносить изменения в подходы лечения, или подтверждать уже примененные технологии. Так же важно именно качество коммуникации с пациентами: объясняем, показываем, фотографируем, делаем цифровое планирование, чтобы пациент стал партнёром в лечении, а не пассивным наблюдателем.

Вы — уникальный специалист по нейромышечной стоматологии. Расскажите об этом направлении.

Нейромышечная стоматология для меня — это возможность выйти за рамки «просто закрыть прикус по моделям» и увидеть, как зубы, сустав, мышцы и осанка связаны в одну систему. В этой модели мы оцениваем не только состояние зубов, но и работу жевательных мышц, позицию нижней челюсти, состояние ВНЧС, иногда даже влияние на головные боли, напряжение шеи и качество сна. Это особенно важно при комплексных реабилитациях, ортодонтических и ортопедических работах: если не учесть нейромышечный баланс, красивая работа может быть нестабильной и неудобной для пациента, и красивые «винирчики» будут колоться, отваливаться и тд. Я вижу свою задачу в том, чтобы интегрировать нейромышечный подход в ежедневную практику клиники, а не оставлять его чем-то «экзотическим» для отдельных случаев.

В медицине главное — люди. Как вы подбираете специалистов в команду?

Для меня важны три вещи: профессиональный уровень, человеческие качества и готовность развиваться. Навыки можно усилить через обучение и наставничество, но базовые ценности — отношение к пациенту, честность, умение работать в команде, уважение к коллегам — изменить гораздо сложнее. Поэтому на собеседовании я оцениваю не только резюме и портфолио, но и то, как человек объясняет сложные вещи простым языком, как говорит о бывших коллегах и пациентах. В нашей команде врач должен быть готов к командной работе, к протоколам, к постоянному обучению и к тому, что план лечения обсуждается и иногда пересматривается коллегиально. В нашей сети клиник доктора имеют возможность работать в разных филиалах. Так большое количество сотрудников из Москвы принимают пациентов в Туле, учитывая сложность нахождения сильных кадров в Туле.

Что для вас значит «сервис высокого уровня» в стоматологии?

Сервис высокого уровня — это не про «золотые унитазы и мраморные стены», а про уважение к времени, страхам и особенностям пациента. Это начинается с первого звонка и записи, продолжается в зоне ожидания, в кабинете и заканчивается сопровождением после лечения. Для меня важно, чтобы пациент понимал, что происходит на каждом этапе: ему объясняют варианты, показывают на фото и 3D-моделях, отвечают на вопросы, не торопят и не навязывают. Высокий сервис — это когда пациент чувствует себя в безопасности, прозрачно понимает конечный результат не боится задавать «неудобные» вопросы и видит, что его не оценят по кошельку, а по клинической ситуации.

Почему вы решили участвовать в конкурсе «Доктор года»? Что для вас значит это звание?

Решение участвовать в конкурсе стало для меня способом выйти из зоны комфорта и посмотреть на себя и свою работу со стороны. В повседневной практике редко есть время остановиться и задать себе вопрос: «А что я действительно сделал для развития профессии и для пациентов?» Конкурс — это возможность систематизировать свой путь, поделиться опытом, услышать обратную связь, вдохновить молодых коллег. Звание «Доктор года» для меня — не про личный пиар, а про признание того, что выбранный путь — качество, обучение, командная работа и человеческое отношение — действительно важен для профессионального сообщества. Кстати недавно я был удостоен орденом стоматологической ассоциации России II степени за заслуги перед стоматологией.

В чём, по-вашему, формула успеха современного стоматолога?

Формула успеха — это сочетание клинической компетентности, эмпатии и умения учиться всю жизнь. Современный стоматолог не может опираться только на один курс или одну методику: важно иметь сильную базу, критическое мышление и гибкость, готовность всегда выходить из зоны комфорта. Пациенты чувствуют искреннее отношение: когда врач не просто «делает услугу», а объясняет, сопровождает, берёт ответственность за результат. Плюс — грамотная работа в команде и использование технологий, которые повышают предсказуемость и прозрачность лечения, а не подменяют собой понимание биологии.

Если бы нужно было описать свою работу одной фразой?

Я бы сказал так: «Я помогаю людям вернуть здоровье и уверенность в себе через честную, научно обоснованную и внимательную к деталям стоматологию». В этой фразе для меня всё: и клиника, и команда, и отношение к пациенту. Если чуть переформулировать менее официально: «Мы делаем такую стоматологию, в которую я сам без сомнений привёл бы своих детей и семью».

