«Твори добро»: Юлия Андреевна Перминова о призвании, наркологии и балансе между работой и семьёй.

Врач-нарколог — профессия, о которой редко говорят с восхищением, но именно от этих специалистов зависят судьбы людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Юлия Андреевна Перминова, врач-психиатр-нарколог, заместитель главного врача по детству ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1», о пути в медицину, выборе специализации и о том, как оставаться человеком в такой непростой работе.

Путь в медицину: осознанный выбор

— Юлия Андреевна, расскажите, как вы пришли в медицину? Это было осознанное решение? Есть ли врачи в семье?

— В семье медиков нет. Это был полностью мой выбор. В школе мне очень нравились химия и биология, я даже ходила на кружок по биологии. И я поняла, что медицина — это моё.

Я окончила Рязанский государственный медицинский университет. Сначала получила диплом по лечебному делу, затем прошла интернатуру по психиатрии там же. Уже после этого получила специализацию по наркологии.

Почему наркология? В поисках результата

— Вы начинали как психиатр. Почему решили пойти дальше, в наркологию? Это ведь очень сложная сфера.

— Психиатрия — невероятно интересная наука, она позволяет буквально «копаться в мозгах», понимать людей. Но есть и обратная сторона: работа с тяжёлыми хроническими пациентами. Ты вкладываешь массу сил, но часто не видишь кардинальных изменений в их личности. Да, обострения случаются реже, но глубинная деформация остаётся.

В наркологии всё иначе. Да, это тоже хроническое заболевание, но динамика другая. Пациенты поступают в состоянии интоксикации или абстиненции («ломки»). На фоне лечения ты видишь реальное, быстрое улучшение. К выписке человек меняется на глазах: и внешне, и по манере общения. Ты видишь конкретный результат своей работы — психотерапии, медикаментов. Видишь, что человеку стало лучше. Это очень мотивирует.

Две роли: врач и руководитель

— Сейчас вы совмещаете административную работу (заместитель главного врача) и врачебную практику. Не стало ли сложнее? Удаётся ли найти баланс?

— Наоборот, мне так интереснее! Работать только в административной роли — это расширение кругозора, новые задачи. Но я в первую очередь врач. Мне необходимо лечить, оказывать помощь напрямую.

Поэтому я совмещаю: веду дежурства, принимаю пациентов. Без этого мне не хватает самой сути профессии — непосредственного контакта и помощи людям.

Граница между работой и домом

— Ваша работа связана с постоянным стрессом. Как удаётся оставлять «багаж» рабочих впечатлений за порогом дома? Вы ведь ещё и мама, жена.

— Я очень стараюсь разделять работу и личную жизнь. Не приношу домой яркие или тяжёлые впечатления из клиники. Работа — это работа, а дом — это дом.

Конечно, я могу поделиться какими-то историями, но чаще это касается административной части, а не конкретных медицинских случаев. Дома никто не связан с медициной, и им сложно понять тонкости моей специальности.

А с детьми я стараюсь говорить о работе как о профессиональной деятельности. Объясняю им на простых примерах: почему употреблять психоактивные вещества вредно, к каким последствиям это приводит. Если мы видим на улице пример неадекватного поведения, я обращаю на это их внимание и объясняю: «Так делать нельзя».

Главное лекарство — доброта

— Есть ли какой-то случай из практики, который вы запомнили на всю жизнь?

— Наверное, нет какого-то одного яркого случая, который бы перевернул мою жизнь или определил дальнейший путь. Моя работа — это скорее накопленный опыт.

— Если попросить вас описать свою работу одной фразой?

— Мне приходит на ум только одно: «Твори добро».

Наши пациенты очень стигматизированы обществом. К ним часто относятся жёстко, даже их собственные близкие. Когда ты начинаешь говорить с ними по душам, просто проявляешь доброту, отзывчивость и душевность, они раскрываются. Они испытывают огромный дефицит положительных эмоций. И именно эта доброта помогает им быстрее пойти на контакт и начать выздоравливать.

О семье и поддержке

— А ваши дети? Старшая дочь хочет быть врачом?

— Да, старшей дочери 12 лет, она хочет стать врачом, её интересует акушерство-гинекология. Младшей 9 лет, она у нас творческая натура.

Я всегда поддерживаю их начинания. Стараюсь быть для них не строгим родителем, а близким другом, который выслушает и поможет разобраться в ситуации простыми словами.

Юлия Андреевна Перминова — яркий пример современного врача: профессионала своего дела, чуткого руководителя и просто сильного человека, который верит в то, что доброта способна творить чудеса даже там, где кажется, что выхода нет.

