Олеся Новожилова: «Главное лекарство для здоровья— это слово врача».

Врач — это не просто профессия, а призвание, требующее не только глубоких знаний, но и огромного сердца.

Олеся Леонидовна Новожилова, врач-гастроэнтеролог с 18-летним стажем, о том, что привело её в медицину, почему она выбрала именно эту сложную специализацию и как ей удаётся находить подход к самым «сложным» пациентам.

Как девочка из посёлка решила стать врачом

— Олеся Леонидовна, расскажите, как в вашей жизни появилась мечта о медицине?

— Это решение пришло ко мне в 13 лет, и, к сожалению, его подтолкнули трагические события. Я была дома с бабушкой, когда ей внезапно стало плохо. Я вызвала скорую, но, несмотря на все усилия врачей, спасти её не удалось. Я видела, как бригада боролась за её жизнь, и именно тогда, в детском сознании, зародилось твёрдое желание — я хочу быть врачом. Хочу уметь спасать.

С этого момента вся моя жизнь была подчинена этой цели. Мы с родителями делали всё возможное: я углублённо изучала биологию и химию, ездила на курсы в город. В итоге я поступила на бюджет в Ярославскую государственную медицинскую академию. Так начался мой путь в медицину.

Почему именно гастроэнтерология?

— После шести лет учёбы все врачи проходят интернатуру и ординатуру, пробуя себя в разных направлениях. Как вы нашли своё?

— Да, я работала и в кардиологии, и в неврологии. Но когда попала в отделение гастроэнтерологии, я поняла — это моё. Здесь есть особая глубина. Это не просто лечение желудка или кишечника, это работа с человеком целиком. Гастроэнтерология тесно связана с образом жизни, питанием, даже с психологическим состоянием.

Я отработала три года терапевтом, чтобы набраться широкого клинического опыта. Ведь нельзя лечить ЖКТ в отрыве от всего организма. А потом прошла переподготовку и стала гастроэнтерологом. Позже я получила ещё две специализации — гепатолога и диетолога.

«Кишечник — второй мозг»: как стресс убивает нас изнутри

— Сегодня часто говорят, что кишечник — это наш второй мозг. Что вы видите в своей практике? Почему люди так мало знают о своём организме?

— Вы абсолютно правы. Около 70% моих пациентов приходят с так называемыми функциональными нарушениями. Человек говорит: «Я ем только брокколи и грудку, а у меня всё равно болит». И здесь кроется главная ошибка.

Мы забываем, что здоровье начинается не с тарелки, а с головы. Стресс, тревога, неумение отдыхать — вот настоящие убийцы нашего иммунитета и ЖКТ. Я всегда сначала исключаю тяжёлые патологии (болезнь Крона, колиты). И только когда я уверена, что нет органической причины болезни, мы начинаем работать с образом жизни.

Люди часто не хотят слышать про воду, меньше соли и жира. Но я терпеливо объясняю, привожу аргументы из их же анализов. Если вижу, что нужна помощь психотерапевта — направляю. Но чаще всего доносим всё вместе: и про еду, и про то, как снизить уровень стресса.

Физиоздоровье: новый взгляд на лечение

— Вы создали центр «Физиоздоровье». В чём его главная идея?

— Гастроэнтерология не стоит на месте. Иногда пациент не может принимать много лекарств из-за аллергии или других болезней. И здесь на помощь приходит физиолечение.

Мы используем современные аппараты для восстановления нервной системы и лечения органов пищеварения без лишней «химии». Например, при язвенной болезни специальные датчики помогают язве заэпителизироваться за две недели вместо месяца.

Человек ведь приходит не с одной болезнью. У него может болеть спина, а от этого страдать ЖКТ. Мы можем подлечить опорно-двигательный аппарат и облегчить работу кишечника. Это комплексный подход к физиологическому здоровью.

Главное лекарство — это слово врача

— Был ли в вашей практике случай, который изменил ваше отношение к профессии?

— В самом начале карьеры у меня был пациент с тяжёлым психическим расстройством. У него была немотивированная рвота при виде любого человека в белом халате. Я не знала, как к нему подступиться. Мой наставник сказал мне золотые слова: «Врач лечит не только таблетками, но и словом».

Я нашла к нему подход, поддержала, с проблемой справились. С тех пор я всегда даю пациентам надежду. Даже когда говорят: «Это мой последний шанс», я отвечаю: «Чудо есть». Нельзя сдаваться.

О мечтах и отдыхе

— Какие цели вы ставите перед собой сегодня?

— Моя единственная амбициозная цель — помочь как можно большему количеству людей.

— А как вы отдыхаете при таком напряжённом графике?

— Моя главная поддержка — это семья. Муж тоже врач, он понимает мою страсть к работе. Сын видит маму, которая любит своё дело.

А моя личная отдушина — это вода. Я обожаю плавать. И ещё я очень люблю животных, они меня невероятно поддерживают.

Олеся Леонидовна Новожилова — пример врача, который сочетает в себе профессионализм, чуткость и невероятную силу духа. Её история вдохновляет и доказывает: настоящее призвание способно преодолеть любые трудности.

Реабилитационный центр «Физиоздоровье»

г.Тула,

ул.Пушкинская, 57-Б

Режим работы:

ежедневно : с 08:00 до 22:00

+7(4872) 707-911

+7-950-912-69-11

Сайт: физиоздоровье.рф

