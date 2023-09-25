В Новомосковске завершается благоустройство Березовой рощи

Создание нового общественного пространства “Береста” реализуется в рамках Федерального проекта “Формирование комфортной городской среды”. Разработка дизайн-проекта осуществлялась при финансовой поддержке ЕвроХима.

В 2022 году проект «Береста. Благоустройство березовой рощи» стал победителем VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Всего на конкурс было подано 1968 заявок со всей России. Благодаря победе проект получил федеральный грант в размере 106 млн. рублей. Разработка дизайн-проекта для участия в конкурсе осуществлялась за счет финансирования ЕвроХима.

В Новомосковске завершается благоустройство Березовой рощи

В настоящее время реализация проекта находится в завершающей стадии. Смонтированы системы инженерно-технического обеспечения, устроены пешеходные дорожки, выполнено благоустройство детской площадки сцены и амфитеатра, площадки для выгула собак. Ведется подготовка к подключению освещения, устанавливаются лавочки, оформляется входная группа.

Современное городское пространство будет включать в себя множество зон для досуга, отдыха и занятий спортом: круговая дорожка, зона для йоги, детская площадка, сцена и амфитеатр, зеленый уголок “Березы России”, площадка для собак и другие.