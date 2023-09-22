Награждение первых лауреатов премии «Моя Россия» прошло на Куликовом поле

21 сентября, в День воинской славы нашей страны, установленный в память о победе русских воинов в Куликовской битве, состоялась церемония награждения первых лауреатов премии «Моя Россия». Новое литературно-историческое мероприятие призвано высветить лучшие произведения, служащие укреплению единства россиян и их веры в свои силы.

Об инициативе ее создания было объявлено в феврале этого года на XVI съезде Союза. Автором идеи стал известный журналист и писатель, лауреат премии правительства РФ в области СМИ и ряда престижных литературных наград Александр Лапин. Большую часть творческой жизни он посвятил циклу романов о судьбе своего поколения.

«Моя Россия» призвана вдохновить профессиональное сообщество на художественное осмысление грандиозных перемен, происходящих в жизни страны с конца ХХ века.

Награждение первых лауреатов премии «Моя Россия» прошло на Куликовом поле

- Нам выпало жить в поистине судьбоносную эпоху: за три с небольшим десятилетия мы уже во второй раз становимся свидетелями и участниками стремительного преображения России, - считает Александр Лапин. - Эпохальные перемены принято оценивать с большого расстояния, но мы понимаем, что должны осмысливать происходящее - в том числе средствами литературы и искусства - буквально в режиме реального времени, когда История ещё творится, несётся подобно стремительному потоку, а не замерла в бронзе и на страницах школьных учебников. Без этого не сможем двигаться дальше, отстраивая для наших детей и внуков новую Россию. Возможно, для исторических произведений нужна бóльшая дистанция. Они появятся позднее. Но если сейчас не поддержать писателей-хронистов, в будущем ничего великого о сегодняшних метаморфозах так и не будет написано. Наша премия - это возможность объединить созидательные потенциалы людей самых разных поколений, судьбы которых прочно переплетены с судьбой нашей Родины.

Целью учредителей стал поиск и поощрение произведений художественной прозы, поэзии и публицистики, отражающих переломный период истории страны и сохраняющих для потомков образы и судьбы наших современников, свидетелей и участников рождения новой России. Свою задачу они видят в привлечении читательского и общественного внимания к этим произведениям, открывающим новую страницу отечественной литературы.

Награждение первых лауреатов премии «Моя Россия» прошло на Куликовом поле

- Писатель должен жить без наркоза - только в таком случае он создаст произведения, которые смогут волновать читателя, - уверен председатель правления Союза писателей России Николай Иванов. - Именно поэтому Союз писателей требует в первую очередь от начинающих литераторов иметь биографию, которая переплеталась бы с судьбой страны. Рождение любой новой премии мы также рассматриваем с позиции ответственности перед словом и Отечеством. Сегодняшняя литературная премия - это еще и нравственный выбор автора, это проверка на прочность наших внутренних убеждений и отстаивания идеалов, которые мы исповедуем. «Моя Россия» - вектор дальнейшего развития литературного процесса в стране. Своеобразная преграда для тех, кому родина представляется не источником вдохновения, а исключительно источником обогащения. Через подобные конкурсы и держим свой фронт духовной безопасности Отечества.

На конкурс принимались работы, изданные не ранее 2015 года, вышедшие отдельными книгами или опубликованные в журналах. Учитывая достаточно жесткие требования, непосредственно к участию было допущено 128 произведений.

Жюри предстояло определить победителей в четырех основных номинациях - современная проза, современная поэзия, публицистика, краеведение, - лауреата специальной премии «Песня, в атаку!» и обладателя Гран-при.

Объявление итогов состоялось 31 августа в рамках 36-й Московской международной книжной ярмарки, одного из ключевых событий в сфере отечественного книгоиздания.

Награждение первых лауреатов премии «Моя Россия» прошло на Куликовом поле

Гран-при «За вклад в отечественную литературу, возрождение и сохранение духовных и исторических ценностей России» удостоен писатель и публицист, яркий представитель «деревенской прозы», автор более 30 книг Владимир Крупин.

В номинации «Современная проза» лучшим признан роман известного прозаика и журналиста Дмитрия Лиханова «Звезда и крест» о судьбе Героя Советского Союза военного штурмана Валерия Буркова, воевавшего в Афганистане.

В номинации «Публицистика» наградой отмечена книга очерков корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина «Священная военная операция. От Мариуполя до Соледара».

В номинации «Современная поэзия» премии удостоен сборник стихотворений Дениса Ткачука «Самосуд».

Награду в номинации «Краеведение» получила главный редактор «Тульского краеведческого альманаха» Юлия Иванова.

Победителем конкурса «Песня, в атаку!» стал поэт, писатель, дипломат, полковник Службы внешней разведки Анатолий Пшеничный.

В конкурсе также приняли участие немало авторов, не ставших лауреатами, но заслуживающих быть особо отмеченными. Поэтому оргкомитет принял решение наградить таких писателей специальными дипломами премии.