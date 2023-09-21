Президент России Владимир Путин отметил заслуги жителей Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» Жителей Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Анатолий Вовк - заместитель генерального директора по науке обособленного подразделения ООО «Научно-исследовательский институт современных материалов и технологий».

Руководителю ГАУ ТО «Тульское лесохозяйственное объединение» Юрию Семину присвоили почетное звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации» за заслуги в области лесного хозяйства и многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, Владимир Путин также присвоил почетные звания «Заслуженного работника культуры Российской Федерации» тулячке Алле Михайловне и «Мать-героиня» жительнице Тульской области Елене Масловой.