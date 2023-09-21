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Общество21 сентября 2023 7:18

Президент России Владимир Путин отметил заслуги жителей Тульской области

Награжденных поздравил губернатор Алексей Дюмин
Михаил КОРЕНЮГИН
Президент России Владимир Путин отметил заслуги жителей Тульской области

Президент России Владимир Путин отметил заслуги жителей Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» Жителей Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Анатолий Вовк - заместитель генерального директора по науке обособленного подразделения ООО «Научно-исследовательский институт современных материалов и технологий».

Руководителю ГАУ ТО «Тульское лесохозяйственное объединение» Юрию Семину присвоили почетное звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации» за заслуги в области лесного хозяйства и многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, Владимир Путин также присвоил почетные звания «Заслуженного работника культуры Российской Федерации» тулячке Алле Михайловне и «Мать-героиня» жительнице Тульской области Елене Масловой.

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