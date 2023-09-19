Сотруднице «Ясной поляны» присвоили звание «Заслуженный работник культуры РФ» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жительнице Тулы присвоили почетное звание «Заслуженного работника культуры Российской Федерации». Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

Так, почетное звание получила тулячка Алла Михайловна за за вклад в развитие отечественных культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Она является главным хранителем федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный мемориальный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».

Напомним, президент России Владимир Путин также присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Тульской области.