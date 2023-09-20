Доктор Ярослав Швецов: свое будущее связываю с Тулой

По инициативе губернатора Алексея Дюмина в регионе создан фонд служебного жилья. Сейчас в нем 215 квартир, с 2016 года квартиры получили 170 медиков. Недавно в Туле внедрена уникальная мера поддержки врачей: медицинские специалисты заселились в современные коттеджи. Это новый мощный стимул для привлечения кадров в больницы области. Мера поддержки внедрена по поручению главы региона.

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области:

- Для привлечения высококвалифицированных специалистов в ведущие медучреждения региона - перинатальный центр и онкоцентр, который начнет работу в этом году, - внедрена уникальная мера поддержки. Мы предоставляем им индивидуальные коттеджи. Поселок на 25 домов построен на средства регионального бюджета.

«Вот это подарок!»

Новый коттеджный поселок находится недалеко от нового онкоцентра, возведенного в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по инициативе Алексея Дюмина и при поддержке Президента РФ Владимира Путина. Коттеджи предоставляются врачам областного онкологического диспансера и других крупных медицинских учреждений. Главное условие - специалист должен иметь ученую степень в области медицины и стаж работы по специальности не менее 10 лет. А проработав такой же временной отрезок в Тульской области, медики смогут оформить коттедж в собственность.

Дома со всеми удобствами расположены на охраняемой территории, к которой обеспечен подъезд общественного и индивидуального транспорта. Возле коттеджа - уютный дворик и крытая стоянка для автомобиля. Планировка домов удобная и современная: три спальни, просторная кухня-гостиная с выходом на крытую веранду, туалет, ванная комната, бойлерная.

Доктор Ярослав Швецов: свое будущее связываю с Тулой

Среди новоселов - Ярослав Швецов, врач-онкогинеколог Тульского областного клинического онкологического диспансера:

- Мы планировали получить служебную квартиру в районе онкоцентра, а тут целый коттедж! Вот это подарок! Живем неделю, перевозим вещи со съемной квартиры, до сих пор не верится, что мы не в гостях. Я работаю в Туле с июня прошлого года, переехал из Орла. Здесь есть условия для профессионального роста, и быт достойно обустроен.

- Ярослав Дмитриевич, с новосельем! Как выбрали медицину?

- Я родился в Брянске, мама работала медсестрой в местном онкодиспансере, часто брала меня с собой. Получается, что в профессию входил с детских лет... В 2004 году после школы, успешно сдав экзамены, поступил в медицинский институт на базе Орловского госуниверситета на специальность «Лечебное дело». Постигать медицинскую науку нравилось. После 6 лет института стал врачом общей практики, поступил в интернатуру по акушерству и гинекологии. Я начал работу в той же больнице, где подрабатывал еще студентом 4-го курса.

- Почему все-таки онкологическая специализация?

- К нам поступила пациентка с опухолью толстого кишечника и метастазами в яичнике, предстояла операция. Я работал в роддоме по гинекологическому профилю, участвовал в операции вместе с коллегами. Операция прошла успешно. Ситуация засела в моей голове, тогда я понял, что профессиональное будущее свяжу с онкологией. В сентябре 2018-го я поехал учиться на переподготовку по онкологии в Москву. По выходным возвращался в Орел, продолжал лечение пациентов. С января 2019 года начал работать в онкологии. Здесь не просто хирургия, но и лучевая и лекарственная терапия, расширился объем операций. Консультировался с опытными коллегами, занимался самообразованием. Приятно видеть результат, когда удается помочь человеку, возвести преграду перед этим опаснейшим заболеванием!

Снова наступила потребность расти в профессии. Я знал, что в Туле грамотные компетентные онкологи, познакомился с рядом специалистов. Когда появилась вакансия и возможность переехать в Тулу, не раздумывал. Переезд не был связан с получением жилья, хотелось поработать в новых условиях, встретить новый для себя профессиональный вызов.

- Как проводите свой досуг?

- Когда выпадает свободное время, провожу его с семьей. Моя супруга тоже врач: акушер-гинеколог, дочке три года. Вместе выбираемся в Белоусовский парк, скверы, на Казанскую набережную! Свое будущее мы видим здесь, в Туле, нам нравятся город и туляки.