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Общество19 сентября 2023 11:01

Микрорайон «1-й Юго-Восточный»: Вот вы и дома!

Месяц назад в микрорайоне «1-ый Юго-Восточный» открылся новый офис «Ин-Групп Онлайн»
Вам всегда рады в новом офисе «Ин-Групп Онлайн» на ул. Новомосковская, 4.

Вам всегда рады в новом офисе «Ин-Групп Онлайн» на ул. Новомосковская, 4.

Открылся очень вовремя! Продажи квартир в растущем на глазах микрорайоне идут как часы – не останавливаясь! Удивляться нечему: сегодня именно этот микрорайон - одно из самых привлекательных вложений на рынке тульской недвижимости.

Хотите проверить? Тогда не стоит терять время! К тому же еще действует приятный бонус – такси из любой точки города довезет вас до микрорайона за счет застройщика.

Кстати, недавно мы тоже побывали в новом офисе на ул. Новомосковская, 4. Впечатления выразим так: стильно, современно и комфортно! Впрочем, как и в самом «1-ом Юго-Восточном»!

Хочется выделить сервис обслуживания: приятные, располагающие к общению, профессиональные менеджеры станут вашим компасом сразу в 2-х современных застройках: ЖК «Левобережный» и «1-й Юго-Восточный», подберут выгодный вариант ипотеки, помогут оформить сделку от «А до Я».

«Сказочный» дизайн игрового оборудования никого не оставит равнодушным.

«Сказочный» дизайн игрового оборудования никого не оставит равнодушным.

Почему вам сюда?

Микрорайон «1-й Юго-Восточный» развивается стремительно! Летом мы радовали читателей сразу несколькими важными новостями: во-первых, в микрорайоне построят современную школу на 1100 мест. На данный момент место будущей школы обнесено забором, идут общестроительные работы. Во-вторых, в благоустроенном сквере «1-ого Юго-Восточного» открыли памятный знак в честь 100-летия выдающегося врача, ученого, создателя ревматологической школы России, академика Валентины Насоновой. Это финальный аккорд в благоустройстве территории площадью более 4 тысяч квадратных метров! Здесь и так все красиво и удобно: дорожки из гранитного отсева, тротуары-змейки из плитки, умное озеленение, современное освещение, лавочки, урны… В игровой зоне резиновое травмобезопасное покрытие, да и сам «сказочный» дизайн игрового оборудования никого не оставит равнодушным! С появлением памятного знака атмосферности и уюта стало еще больше! Можно только искренне позавидовать жителям: мало у кого под окнами такое современное и безопасное общественное пространство.

Но это только малая часть преимуществ микрорайона! «1-й Юго-Восточный» - особая серия новостроек, архитектурный стиль разработан специалистами итальянского архитектурного бюро Ferrari Studio («Феррари студио»). У каждого дома свой стиль. Вместо безликих подъездов - изящная входная группа в трендовой цветовой гамме с подсветкой в вечернее время. Даже сейчас, на стадии строительства, микрорайон радует глаз и в прямом смысле оживляет собой пространство.

В игровой зоне резиновое травмобезопасное покрытие.

В игровой зоне резиновое травмобезопасное покрытие.

«1-й Юго-Восточный» расположен недалеко от центра. Отсюда неспешным шагом можно дойти до парка «Патриот» или прогуляться вдоль «Комсомольского сквера» и прямиком попасть к Кремлевскому саду. Всего 20 минут пешком, и вы в сердце Тулы.

Это настоящий город в городе: 19 стильных ярких высоток, 15 тысяч жителей на этапе завершения проекта! Для полноценной жизни здесь есть детские сады во дворе, спортивные и детские площадки, надземные многоуровневые паркинги, собственная котельная. Рядом «Леруа Мерлен», «Глобус», «Мебель Молл», «Пятерочка», «SPAR»...

Что будет происходить с ценами на недвижимость в будущем, мы понимаем… А раз понимаем, то и ждать очередного повышения стоимости жилья не стоит.

Из чего выбираем…

Из 19 жилых домов сдано 12, еще 3 дома на финальной стадии строительства, более трети квартир в них уже реализованы. Идут продажи квартир в домах №8, 9, 10, срок их сдачи 2024-2025 гг.

Обратите внимание на планировки квартир! Мы изучили этот вопрос детально и убедились: вас ждут умные и максимально функциональные планировки. Это особая «фишка» ГК «Ин-Групп»: строить так, чтобы было удобно жить!

В шаговой доступности - детский сад.

В шаговой доступности - детский сад.

Выбрать квартиру можно и на сайте 1vostochny.ru: уютные студии площадью 32 кв. м; 1-комн. квартиры площадью 40 кв. м; различные планировки 2-комн. квартир площадью от 62 кв. м; 3-комн. квартиры - от 75 кв. м. В отдельных квартирах домов №8, 9 и 10 есть полноценное окно в ванной, высота потолков на верхнем этаже - 3,6 м вместо типовых 2,7 м.

… и как покупаем

Недвижимость можно приобрести в ипотеку с господдержкой, применить военный сертификат, воспользоваться материнским капиталом. Купить квартиру до сдачи дома можно с беспроцентной рассрочкой напрямую от застройщика. Работает программа «честная ставка», позволяющая значительно уменьшить размер платежей по ипотеке путем субсидирования. При субсидировании застройщик не увеличит стоимость квартиры и кредита, как это бывает. Нет скрытых платежей и комиссий.

И в завершении хочется еще раз пригласить вас в новый офис «Ин-Групп Онлайн». Вопросы при выборе квартиры на сайте так или иначе возникают, чтобы получить мгновенный ответ, нужен компетентный консультант рядом! В офисе застройщика можно будет не только получить консультацию по квартире, но и одобрить ипотеку в любом банке, подать документы на регистрацию в Росреестр и т. д.

В благоустроенном сквере «1-ого Юго-Восточного» открыли памятный знак в честь 100-летия выдающегося врача, ученого, создателя ревматологической школы России, академика Валентины Насоновой.

В благоустроенном сквере «1-ого Юго-Восточного» открыли памятный знак в честь 100-летия выдающегося врача, ученого, создателя ревматологической школы России, академика Валентины Насоновой.

Но есть и еще одна важная причина для приезда в «1-й Юго-Восточный».

Его удивительная атмосфера! Как только попадаешь сюда, представляешь этот микрорайон лет так через 5, эмоции переполняют! Как же тут будет здорово, современно! Приезжайте, заряжайтесь энергией и «оставайтесь»! Ведь команда «Ин-Групп Онлайн» в конечном счете работает для того, чтобы вы, приехав и увидев эти дома, почувствовали себя как дома!

Подробная информация о квартирах в «1-м Юго-Восточном» на 1vostochny.ru

Телефон (4872) 52-09-09.

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