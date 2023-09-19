Микрорайон «1-й Юго-Восточный»: Вот вы и дома!

Вам всегда рады в новом офисе «Ин-Групп Онлайн» на ул. Новомосковская, 4.

Открылся очень вовремя! Продажи квартир в растущем на глазах микрорайоне идут как часы – не останавливаясь! Удивляться нечему: сегодня именно этот микрорайон - одно из самых привлекательных вложений на рынке тульской недвижимости.

Хотите проверить? Тогда не стоит терять время! К тому же еще действует приятный бонус – такси из любой точки города довезет вас до микрорайона за счет застройщика.

Кстати, недавно мы тоже побывали в новом офисе на ул. Новомосковская, 4. Впечатления выразим так: стильно, современно и комфортно! Впрочем, как и в самом «1-ом Юго-Восточном»!

Хочется выделить сервис обслуживания: приятные, располагающие к общению, профессиональные менеджеры станут вашим компасом сразу в 2-х современных застройках: ЖК «Левобережный» и «1-й Юго-Восточный», подберут выгодный вариант ипотеки, помогут оформить сделку от «А до Я».

«Сказочный» дизайн игрового оборудования никого не оставит равнодушным.

Почему вам сюда?

Микрорайон «1-й Юго-Восточный» развивается стремительно! Летом мы радовали читателей сразу несколькими важными новостями: во-первых, в микрорайоне построят современную школу на 1100 мест. На данный момент место будущей школы обнесено забором, идут общестроительные работы. Во-вторых, в благоустроенном сквере «1-ого Юго-Восточного» открыли памятный знак в честь 100-летия выдающегося врача, ученого, создателя ревматологической школы России, академика Валентины Насоновой. Это финальный аккорд в благоустройстве территории площадью более 4 тысяч квадратных метров! Здесь и так все красиво и удобно: дорожки из гранитного отсева, тротуары-змейки из плитки, умное озеленение, современное освещение, лавочки, урны… В игровой зоне резиновое травмобезопасное покрытие, да и сам «сказочный» дизайн игрового оборудования никого не оставит равнодушным! С появлением памятного знака атмосферности и уюта стало еще больше! Можно только искренне позавидовать жителям: мало у кого под окнами такое современное и безопасное общественное пространство.

Но это только малая часть преимуществ микрорайона! «1-й Юго-Восточный» - особая серия новостроек, архитектурный стиль разработан специалистами итальянского архитектурного бюро Ferrari Studio («Феррари студио»). У каждого дома свой стиль. Вместо безликих подъездов - изящная входная группа в трендовой цветовой гамме с подсветкой в вечернее время. Даже сейчас, на стадии строительства, микрорайон радует глаз и в прямом смысле оживляет собой пространство.

В игровой зоне резиновое травмобезопасное покрытие.

«1-й Юго-Восточный» расположен недалеко от центра. Отсюда неспешным шагом можно дойти до парка «Патриот» или прогуляться вдоль «Комсомольского сквера» и прямиком попасть к Кремлевскому саду. Всего 20 минут пешком, и вы в сердце Тулы.

Это настоящий город в городе: 19 стильных ярких высоток, 15 тысяч жителей на этапе завершения проекта! Для полноценной жизни здесь есть детские сады во дворе, спортивные и детские площадки, надземные многоуровневые паркинги, собственная котельная. Рядом «Леруа Мерлен», «Глобус», «Мебель Молл», «Пятерочка», «SPAR»...

Что будет происходить с ценами на недвижимость в будущем, мы понимаем… А раз понимаем, то и ждать очередного повышения стоимости жилья не стоит.

Из чего выбираем…

Из 19 жилых домов сдано 12, еще 3 дома на финальной стадии строительства, более трети квартир в них уже реализованы. Идут продажи квартир в домах №8, 9, 10, срок их сдачи 2024-2025 гг.

Обратите внимание на планировки квартир! Мы изучили этот вопрос детально и убедились: вас ждут умные и максимально функциональные планировки. Это особая «фишка» ГК «Ин-Групп»: строить так, чтобы было удобно жить!

В шаговой доступности - детский сад.

Выбрать квартиру можно и на сайте 1vostochny.ru: уютные студии площадью 32 кв. м; 1-комн. квартиры площадью 40 кв. м; различные планировки 2-комн. квартир площадью от 62 кв. м; 3-комн. квартиры - от 75 кв. м. В отдельных квартирах домов №8, 9 и 10 есть полноценное окно в ванной, высота потолков на верхнем этаже - 3,6 м вместо типовых 2,7 м.

… и как покупаем

Недвижимость можно приобрести в ипотеку с господдержкой, применить военный сертификат, воспользоваться материнским капиталом. Купить квартиру до сдачи дома можно с беспроцентной рассрочкой напрямую от застройщика. Работает программа «честная ставка», позволяющая значительно уменьшить размер платежей по ипотеке путем субсидирования. При субсидировании застройщик не увеличит стоимость квартиры и кредита, как это бывает. Нет скрытых платежей и комиссий.

И в завершении хочется еще раз пригласить вас в новый офис «Ин-Групп Онлайн». Вопросы при выборе квартиры на сайте так или иначе возникают, чтобы получить мгновенный ответ, нужен компетентный консультант рядом! В офисе застройщика можно будет не только получить консультацию по квартире, но и одобрить ипотеку в любом банке, подать документы на регистрацию в Росреестр и т. д.

В благоустроенном сквере «1-ого Юго-Восточного» открыли памятный знак в честь 100-летия выдающегося врача, ученого, создателя ревматологической школы России, академика Валентины Насоновой.

Но есть и еще одна важная причина для приезда в «1-й Юго-Восточный».

Его удивительная атмосфера! Как только попадаешь сюда, представляешь этот микрорайон лет так через 5, эмоции переполняют! Как же тут будет здорово, современно! Приезжайте, заряжайтесь энергией и «оставайтесь»! Ведь команда «Ин-Групп Онлайн» в конечном счете работает для того, чтобы вы, приехав и увидев эти дома, почувствовали себя как дома!

Подробная информация о квартирах в «1-м Юго-Восточном» на 1vostochny.ru

Телефон (4872) 52-09-09.

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