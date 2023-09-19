Туляков поздравляют с Днем оружейника

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

Уважаемые работники и ветераны оборонной промышленности Тульской области!

Поздравляю вас с Днем оружейника!

Для тульской земли, которая по праву считается родиной отечественного оружия, это особый праздник. Более трёх веков тульские оружейники разрабатывают и производят новые виды вооружений, которые защищают нашу Родину.

Мы гордимся выдающимися оружейными мастерами, чьи имена знает весь мир. Это Токарев, Мосин, Шипунов, Денежкин, Ганичев, Стечкин, Грязев, Макаровец и многие другие.

Сегодня славные традиции оборонщиков хранят Императорский Тульский оружейный завод, «КБП», «СПЛАВ», «Стрела», Туламашзавод, Тулаточмаш и другие предприятия, которые удерживают лидирующие позиции в российском ОПК. Выпускают востребованную продукцию, в том числе высокоточное оружие, реактивные системы залпового огня, стрелковое и пушечное вооружение. Это особенно важно сейчас, когда наша страна проводит специальную военную операцию.

Спасибо вам за напряженный труд, преданность делу и самоотдачу.

Пусть ваши знания и умения, мастерство и упорство и впредь служат укреплению обороноспособности Отечества, помогают нашей армии побеждать любых врагов.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых достижений!

Николай Воробьев

Николай Воробьев:

Уважаемые работники и ветераны оборонно-промышленного комплекса!

Примите от депутатов Тульской областной Думы поздравления с профессиональным праздником!

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения многим поколениям мастеров-оружейников, которые своим трудолюбием, талантом, преданностью любимому делу укрепляли и укрепляют оборонную мощь нашей Родины.

Тульский край знаменит выдающимися конструкторами, учеными, инженерами, которые создали поистине уникальные образцы вооружения, не имеющие аналогов в мире. Потому наш город-герой по праву считается оружейной столицей России.

Сейчас работники оборонных предприятий региона активно внедряют современные технологии, работают в усиленном режиме для совершенствования военного потенциала и защиты нашего государства.

Спасибо вам за самоотверженный, добросовестный труд на благо страны и всех ее жителей!

Желаю крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого наилучшего!

Генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» Илья Курилов

Генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» Илья Курилов:

Уважаемые туляки!

Поздравляю вас с одним из самых важных праздников нашей страны – Днем России. Наше отечество прошло многие этапы становления, и сейчас Россия –– это страна с богатой культурой, сильной образовательной системой, передовой медициной и промышленным производством –– страна которой мы гордимся. Несмотря на деструктивные действия наших геополитических оппонентов мы твердо стоим на ногах и в очередной раз доказываем всему миру свое величие и непоколебимость.

Россия – это в первую очередь люди – инженеры, рабочие, учителя, врачи, те, кто в силу возраста еще не определился с профессией или ушел на заслуженный отдых. Помимо высокого профессионализма наших соотечественников отличает ответственность, искренность, отзывчивость и доброта. Наша страна славна патриотами, готовыми поддерживать Россию даже в самые сложные моменты.

Поздравляю вас с праздником, пусть величие нашей державы множится, а жизнь людей становится комфортнее и благополучнее!

Генеральный директор АО ЦКБА Александр Хомяков

Генеральный директор АО ЦКБА Александр Хомяков:

Дорогие друзья, коллеги, уважаемые ветераны ОПК!

Примите искренние и сердечные поздравления с Днём оружейника!

С оборонной промышленностью тесно связаны история Тульского края, семейные летописи многих поколений его жителей, судьбы тысяч наших современников.

Для нас это не просто профессиональный праздник, это признание выдающихся заслуг наших мастеров-умельцев, талантливых конструкторов, разработчиков, инженеров, технологов – всех, кто своим трудом укрепляет обороноспособность Отечества, обеспечивает его безопасность и мирную жизнь россиян.

Коллективы тульских оборонных предприятий постоянно приумножают славу российского оружия, защищающего Родину. Сегодня, в очень непростое для России время, перед оружейниками стоят важные задачи. И наш долг приложить максимум усилий для их успешного решения, сделать все от нас зависящее для обеспечения армии надежными и современными комплексами вооружения. Продолжая работать по основным тематикам, мы трудимся над разработкой и выпуском инновационных изделий гражданского назначения, решаем задачи по импортозамещению.

От души поздравляю работников и ветеранов тульского оборонно-промышленного комплекса! Желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемого благополучия, счастья, уверенности в своих силах и в завтрашнем дне!