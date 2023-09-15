При поддержке ЕвроХима в новомосковском «Кванте» открылись современные учебные кабинеты и лаборатории

«Квант» - первый образовательный центр, созданный в рамках программы поддержки одаренных школьников, увлеченных изучением естественно-математических наук и инженерно-техническим творчеством.

Новые учебные кабинеты и лаборатории оснащены современным и высокотехнологичным оборудованием для качественного образовательного процесса. Ребята смогут работать и пользоваться всеми необходимыми инструментами для проведения научных экспериментов и создания перспективных исследовательских, инженерных и IT-проектов.

Фото: Сергей Блинов

«Ребята получают качественно новую образовательную среду, и это - уникальная возможность для них,имеющихсерьезные таланты и серьезные амбиции, суметь их реализовать на родной земле и, что немаловажно, остаться работать на наших предприятиях», – отметил глава администрации МО город Новомосковск Алексей Бирюлин.

Фото: Сергей Блинов

На протяжении 6 лет воспитанники новомосковского «Кванта» демонстрируют отличные знания и высокие результаты на предметных олимпиадах и конкурсах проектов как в России, так и за рубежом. Выпускники Центра ежегодно поступают в отечественные вузы на бюджетные места. И в этом году этот показатель равен 100%.

Обучение в Центре осуществляется на бесплатной основе. По итогам отборочных испытаний в этом году в «Квант» поступили 98 школьников 5-11 классов. Всего в новомосковском центре обучается около 200 человек.

Фото: Сергей Блинов

Открытие новых образовательных площадок дает возможность школьникам города раскрывать свой потенциал и развивать таланты. Кроме Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Квант» в Новомосковске при поддержке ЕвроХима функционируют специализированные ЕвроХим-классы, реализуется федеральный проект «Профессионалитет», создан уникальный центр поддержки одаренных детей Тульской области «Созвездие».