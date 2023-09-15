Николай Воробьев: Итоги выборов еще раз подтверждают доверие людей к «Единой России»

В сравнении с 2018 годом «Единая Россия» нарастила ядро поддержки на миллион избирателей.

В рамках прошедших выборов состоялось 4,2 тысячи избирательных кампаний, на которых замещалось около 32 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. «Единая Россия» одержала безоговорочную убедительную победу, отметил секретарь Генсовета Андрей Турчак на совместном заседании Бюро Высшего и Президиума Генерального советов «Единой России» по итогам ЕДГ-2023.

Квалифицированное большинство у «Единой России» и в новых регионах.

«На следующей неделе пройдут конференции, мы будем рекомендовать руководителей фракций, председателей заксобраний, кандидатов в сенаторы», - отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

В сравнении с 2018 годом «Единая Россия» нарастила ядро поддержки на миллион избирателей.

«За партию проголосовали более 24 миллионов избирателей. Участие в выборах в 86 регионах приняли свыше 67 миллионов человек», - сообщил замсекретаря Генсовета Сергей Перминов.

Обновление депутатского корпуса «Единой России» в результате ЕДГ составит 57%. Всего на выборах от партии победили 8 тысяч женщин, активисты МГЕР и победители кадрового проекта «ПолитСтарта», 106 участников СВО.

В заключение Андрей Турчак отметил, что результаты прошедшей кампании стали заделом на будущий год, когда состоятся выборы Президента.

«Партия к ним готова», - сказал Андрей Турчак.

«По всей стране «Единая Россия» одержала уверенную победу на всех уровнях выборов. В Тульской области по итогам трехдневного голосования также лидировали наши кандидаты, и этот итог еще раз подтверждает доверие людей к «Единой России», ее делам. Значение муниципальных выборов трудно переоценить. Ведь местное самоуправление – самая близкая к людям власть. Именно муниципальные депутаты зачастую первыми реагируют на проблемы и задачи, появляющиеся на территории, стараются их решить, помочь землякам. И тем ценнее одержанная победа. Люди выбирали тех, кого знают лично, кому доверяют, кто вызывает чувство надежности и уже доказал свою эффективность, свой рабочий настрой, желание быть полезным, – отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Выборы прошли в условиях политической конкурентности, чисто и открыто, при хорошей электоральной активности и организации. Спасибо всем, кто поддержал нашу команду.