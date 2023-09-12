ЖК «Престиж» строят с опережением графика

ЖК "Престиж" тянется к солнцу! Отличное и уютное место для жизни!

В апреле стройка на ул. Седова была на стадии котлована. В середине июля был готов цокольный этаж, гидроизолированы и утеплены его наружные стены. Установлены монолитные конструкции 1 этажа. На площадку подвели инженерные коммуникации: водоснабжение, электроснабжение, газ.

А сейчас перед нами вырос практически дом! Выполнен огромный объем монолитных работ. Монтажные работы вертикальных конструкций идут уже на пятом этаже! Полностью завершены работы по устройству наружных инженерных сетей. Распланирована придомовая территория для будущего благоустройства. Не удивлюсь, что в следующий наш приезд будет в самом разгаре уже кирпичная кладка. Все готово для ее начала.

Работы идут с опережением графика: дом планируют сдать ранее намеченного срока – уже в октябре 2024 года.

Дом планируют сдать ранее намеченного срока – в октябре 2024 года.

Так что совсем скоро в Привокзальном округе, рядом с микрорайоном «Солнечный», появится новый ЖК «Престиж. Квартиры здесь будут оборудованы индивидуальным отоплением, собственный комфортный микроклимат в квартире гарантирован. Жилой комплекс имеет собственную закрытую территорию, где расположатся приватные благоустроенные пространства. Это и есть один из признаков престижного жилья.

ЖК «Престиж» - современный 9-этажный дом комфорт-класса с умными планировками и индивидуальным отоплением. Жилой комплекс удобно расположен: всего пять минут езды до центра города и пл. Победы, рядом пр. Ленина и Центральный парк им. Белоусова.

Еще одно преимущество - наличие развитой, в т. ч. социальной инфраструктуры. В шаговой доступности сразу несколько детских садов:

- «Солнышко» в ЖК «Солнечный» на ул. Седова, 20д - до него от ЖК «Престиж» всего 20 метров;

- «Умка», детский центр саморазвития на ул. Макаренко, 13, корп. 6;

- Детсад для детей с ограниченными возможностями здоровья на ул. Макаренко, 11а;

- ЦО № 9 на ул. Ползунова, 3, стр. 4;

- Центр развития ребенка — детский сад № 2 на ул. Макаренко, 10а;

- ЦО № 34 на ул. Макаренко, 3Б;

- ЦО № 32 на ул. Седова, 37а.

Монтажные работы вертикальных конструкций идут уже на пятом этаже!

Рядом расположены школы №34, 19, 13, вузы - в 10 минутах ТулГУ и ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Банки, магазины, аптеки, салоны красоты, фитнес-центры, остановки транспорта – все это в шаговой доступности.

Обратите внимание на панорамный вид из окон верхних этажей – горизонт как на ладони, дом расположен в отдалении от соседних зданий. Чтобы встретить рассвет, вам не придется выезжать за город, достаточно расположиться в уютном кресле у окна или выйти на балкон с чашечкой кофе!

Комфортно со всех сторон

Понятие «престижное жилье» - это еще и внутренний комфорт. Популярный сегодня тренд - возможность покупки подсобных помещений за пределами квартиры. В ЖК «Престиж» предусмотрены хозяйственные кладовые на цокольном этаже. Это решит вопрос, куда поставить сезонную габаритную вещь, велосипед или летнюю коляску…

Понятие «престижное жилье» - это еще и внутренний комфорт. Он тут точно есть!

Планировки квартир нацелены на эффективное использование пространства, которого здесь и так немало. Просторные и удобные кухни, светлые комнаты и лоджии, ниши для встраиваемых шкафов…

Площади однокомнатных квартир в ЖК «Престиж» начинаются от 45,1 м², цена на стадии строительства - от 5,2 млн рублей. 2-х комн. квартиры имеют площадь от 64,9 м², цена - от 7,8 млн рублей. Площадь 3-х комн. квартир начинается от 84,8 м², а цена от 9,1 млн рублей.

Во дворе расположатся детская и спортивная площадки, уютные места для релакса и прогулок.

Строит ЖК «Престиж» «Специализированный застройщик ПрестижСтрой». Это опытная и надежная команда, за плечами которой более десяти вовремя сданных серьезных объектов. Здесь хорошо знают предпочтения современного покупателя жилья. Все задумки в планировочных решениях и оформлении территории – из прямого опыта и работы с запросами клиентов.

Жилой комплекс имеет собственную закрытую территорию, где расположатся приватные благоустроенные пространства.

Квартиру в ЖК «Престиж» можно приобрести в ипотеку, в том числе с господдержкой, применить военный сертификат, воспользоваться материнским капиталом.

И в конце немного эмоций: ЖК «Престиж» - солнечное и уютное место! Остается только принять решение о покупке, приехать в офис продаж рядом со строительной площадкой по адресу: Тула, ул. Макаренко, дом 32 и выбрать квартиру своей мечты.

престижтула.рф

Телефон отдела продаж (4872) 77-00-55.

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