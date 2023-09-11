Названы победили фотоконкурса «Тула молодая»

В этом году свои работы на традиционный конкурс, который проводится с 2010 года и полюбился тулякам, прислали 64 участника. На стендах было представлено более 500 фоторабот в шести номинациях: «Лица города», «Тульские сюжеты», «В объективе – дети», «Зоо-кадры», «Семья», «Тульские пейзажи».

Свои работы на выставку традиционно прислали как профессиональные фотографы, так и любители. Самой младшей участнице конкурса – 9 лет, самой старшей – 63 года.

Посмотреть работы и поприветствовать участников конкурса пришли депутаты регионального парламента.

Первый зампред Тульской облдумы Марина Левина поздравила присутствующих с Днем области, Днем города и с открытием традиционной выставки «Тула молодая».

– Хочу поблагодарить всех участников этого замечательного проекта, Молодежный парламент, который многое делает для его популяризации, и призвать туляков с хорошим настроением и доброй душой оценить понравившиеся снимки и, конечно, подумать об участии в конкурсе на следующий год, – сказала она.

– Радует, что с каждым годом работ становится все больше и больше. Они стали более разнообразны. Фотография была, есть и всегда будет. Каким бы цифровым мир не становился, – сказал заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Балберов.

– Я очень люблю фотовыставку «Тула молодая» за непосредственность, душевность, солнечность. Уверена, что этот проект будет отмечать и 15-летний, и 20-летний, и 30-летний юбилей, потому что он искренний и настоящий, – считает депутат облдумы Елена Гребнева.

В этом году Елена Олеговна впервые сама приняла участие в конкурсе, как автор фотографий. Она представила несколько снимков в номинации «Зоо-кадры». «Это мой первый опыт участия в конкурсе, поэтому волнение небольшое есть», – призналась она.

– В День области и День города – выставка это своеобразный подарок Молодежного парламента и фотографов-участников всем тулякам и гостям Тулы. В проекте представлены такие номинации, которые отражают душу, характер, традиции нашего народа, – поделилась впечатлениями депутат областного парламента Галина Алешина.

Депутат облдумы Илья Киндеев признался, что тоже любит этот проект и считает, что выставка показывает настроения и эмоции туляков.

– Фотография – это творчество, которым можно заниматься, не имея специальных навыков. Представленные на выставке работы – это отражение разнообразной жизни туляков и нашего любимого города, – подчеркнул Илья Игоревич.

В течение нескольких часов гости праздника знакомились с работами, представленными на выставке. Каждый желающий мог выбрать по одной фотографии в каждой номинации и проголосовать за нее. Здесь работали волонтеры из Молодежного парламента, которые помогали тулякам выразить свое мнение. Авторы работ, набравшие наибольшее количество голосов, получили от организаторов выставки дипломы и памятные подарки. Все участники были награждены специальными сертификатами.

Названы победили фотоконкурса «Тула молодая»

Дипломы и сертификаты вручили депутаты Тульской областной Думы Юрий Цкипури, Сергей Гребенщиков и Виктория Ермакова.

– Наш город и вся тульская земля развиваются и процветают, повышается уровень жизни людей. Но самое главное, что не иссякает творчество и таланты туляков. Мы это видим во всех проявлениях, в том числе – и на этой выставке. Недаром говорится, что тульская земля – это земля силы и талантов, – отметил Юрий Цкипури.

Участников церемонии также приветствовали депутаты облдумы Сергей Гребенщиков, Виктория Ермакова и председатель Молодежного парламента Дмитрий Михайлов.

Первое место в номинации «Тульские сюжеты» получила молодой педагог Полина Литвинова.

– Участие в этой выставке – это первая возможность показать себя, как фотографа. Хотела бы развивать в себе эти способности. Мне нравится портретный жанр, очень люблю фотографировать людей, – сказала она.

В номинации «В объективе – дети» первое место заняла Ольга Серова, второе – Екатерина Вуколова, третье поделили – Юлия Аушева и Маргарита Васильева. В номинации «Семья», соответственно: Илья Страчков, Валерия Скромова и Елена Фролова. Лидер номинации «Лица города» – Алексей Пирязев, второе и третье место заняли Любовь Бузыкина и Дмитрий Горбунов. Лучшие «Тульские сюжеты», по мнению проголосовавших посетителей выставки, сняли Полина Литвинова, Кирилл Каштанов и Светлана Быкова, а «Зоо-кадры» – Алла Горбунова, Любовь Матвеева и Николай Сапожников. Лидерами номинации «Тульские пейзажи» стали Алексей Горохов, Анастасия Рогова и Дмитрий Сундеев.

Туляк Максим Компанец получил сертификат участника.

– Участвую в выставке уже третий раз. В прошлом году занял одно из призовых мест. Очень нравится смотреть, что снимают другие, оценивать, сравнивать. Это помогает в моем занятии фотографией. В следующем году обязательно снова буду участвовать, – отметил Максим.

– Фотовыставка «Тула молодая» за эти годы полюбилась тулякам. Представленные работы – это еще одно выражение нашей любви к своему городу, малой родине, нашей великой стране. Каждый год растет участников проекта, и всякий раз авторы показывают нам насколько они талантливы и как богата наша жизнь на события и эмоции. Будем обязательно продолжать этот проект и в будущем, – считает председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев.