В Туле отметили День города

В Туле прошел торжественный прием делегаций из городов России и Белоруссии.

Поздравить оружейную столицу с 877-летием прибыли гости из Брянска, Калуги, Орла, Липецка, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Курска, Воронежа, Белгорода, Могилева, Гомеля, а также экипаж атомного подводного крейсера стратегического назначения «Новомосковск».

Делегации встречали Глава города Тулы Ольга Слюсарева, глава администрации Тулы Илья Беспалов, заместители председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов и Евгений Смолянинов, руководители подразделений администрации Тулы. Мероприятие состоялось в молодежном центре «Родина». Отремонтированное арт-пространство было торжественно открыто в День города.

– Сегодня оружейная столица России отмечает 877-ю годовщину со дня основания, – отметила Ольга Слюсарева. – Тула – крупный промышленный и культурный центр, современный и красивый город, который активно развивается. Все это возможно благодаря поддержке Губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина. Тула славится не только пряниками и самоварами, но и оружием, аналогов которого нет в мире. Мы, туляки, любим наш город и гордимся им!

Илья Беспалов обратился с приветственным словом:

– Сегодня мы вместе с вами отметим сразу несколько важных дат, связанных с Тульским краем, но главное событие – 877-летие нашего города. Мы гордимся историей Тулы и хотим, чтобы вы разделили с нами эту радость. У нас с вами давно сложилась добрая традиция ездить в гости к соседям и отмечать значимые события. Через родные города мы делимся опытом, угощениями, особенностями быта и культуры. Я рад, что вы сможете сами увидеть, чем живут туляки. И рад, что нам выпала честь сегодня выступить в роли гостеприимных хозяев и показать Тулу.

Руководители города поблагодарили делегации, выразили надежду на дальнейшее укрепление деловых и дружеских связей, пожелали хорошего настроения и ярких эмоций.

Руководители города поблагодарили делегации, выразили надежду на дальнейшее укрепление деловых и дружеских связей, пожелали хорошего настроения и ярких эмоций.

В рамках приема прозвучало множество поздравлений и теплых пожеланий. Были вручены подарки, отмечены успехи областного центра в различных сферах.

Гостям презентовали ролик о Тульском крае. Для делегаций организовали экскурсионную программу и посещение праздничных площадок.

Праздник продолжился на Казанской набережной. В полдень здесь состоялось торжественное открытие Дня города. В нем приняли участие Глава города Тулы Ольга Слюсарева, глава администрации города Илья Беспалов, заместители председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов и Евгений Смолянинов, депутаты городской Думы, представители делегаций из других городов, руководители организаций и учреждений.

В полдень на Казанской набережной состоялось торжественное открытие Дня города.

Илья Беспалов зачитал приветственный адрес Губернатора Тульской области Алексея Дюмина:

— Наш регион всегда был и остается надежной опорой страны, это родина мастеров-оружейников, шахтеров, врачей и ученых, спортсменов и выдающихся специалистов самых разных профессий. Их трудовые подвиги вписаны в историю Отечества. Сегодня вы продолжаете традиции тульской земли, прославляете родной край своим трудом, вкладывая душу в выбранное дело. Благодаря вам Тульская область продолжает преображаться. Мы вместе создаем новые общественные пространства, благоустраиваем парки, скверы, восстанавливаем памятники культуры. Спасибо вам за активное участие в судьбе малой родины, за ваше неравнодушие. Желаю всем вам праздничного настроения, радости и добра, а городу-герою Туле развития и процветания.

Военный комиссар Тульской области Александр Сафронов наградил за мужество и отвагу, проявленные при участии в специальной военной операции медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалями «За отвагу».

По традиции в День Тульской области и День города в торжественной обстановке чествовали Почетных граждан города-героя Тулы.

С праздником туляков и гостей областного центра поздравила Глава города Тулы Ольга Слюсарева:

– Мы открываем новую страницу в истории Тульского края. Нашему городу – 877 лет. Оружейная столица всегда была неприступной крепостью на подступах к столице. Туляки не раз вставали на защиту Отечества, проявляя силу духа и стойкость характера. Защитники города мужественно держали оборону в годы Великой Отечественной войны и не сдали Тулу врагу. Туляки и сегодня стоят на защите интересов Родины, проявляя героизм в ходе специальной военной операции. Наша земля – родина великих ученых, конструкторов, писателей и деятелей искусства. Ведь именно люди – инициативные, талантливые, трудолюбивые, прославляют малую Родину своими достижениями.

Мэр отметила, что Тула сегодня – современный комфортный для жизни город. Это мощный оборонный комплекс, новые микрорайоны, школы и спортивные объекты, красивая набережная и исторический центр. Наши бренды – оружие, пряники, самовары, гармони, известны во всем мире. Тула является центром притяжения для сотен тысяч туристов.

– Мы гордимся Тульским краем! Желаю нашему городу развития и процветания, всем его жителям – здоровья, благополучия, тепла и уюта в каждом доме и каждой семье, отличного настроения и оптимизма! – пожелала Ольга Слюсарева.

Мэр Тулы Ольга Слюсарева с награжденными Почетными гражданами города-героя Тулы.

Глава администрации города Илья Беспалов обратился к собравшимся:

– Тула знаменита своей историей, а мы вместе с вами пишем в ее летопись славные страницы современности. Мы с вами создаем наше общее будущее: строим школы и детские сады, мосты и дома, обустраиваем новые общественные пространства и улучшаем жилищно-коммунальную инфраструктуру. Тула растет и развивается. Мы желаем нашему городу оставаться привлекательным и комфортным! И пусть каждый туляк будет здесь счастлив!

По традиции в День Тульской области и День города в торжественной обстановке чествовали Почетных граждан города-героя Тулы. Награды и знаки вручила Ольга Слюсарева. За выдающиеся заслуги, высокий личный авторитет, многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования город Тула, многолетнюю и плодотворную общественно значимую деятельность были награждены:

– Боев Владислав Ильич – первый заместитель генерального директора – директор завода спецтехники АО «АК «Туламашзавод»;

– Хадарцев Александр Агубечирович – доктор медицинских наук, профессору, профессор кафедры внутренних болезней ФГБУ высшего образования «Тульский государственный университет».

Также звания был удостоен Чапкин Вячеслав Вячеславович – генеральный директор ПАО «НПО «Стрела».

В празднике приняли участие заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов, заместитель председателя Тульской городской Думы Евгений Смолянинов, депутаты.

Ольга Слюсарева вручила Почетный знак муниципального образования город Тула «За вклад в развитие города Тулы» Шолохову Виктору Степановичу – председателю правления Общественной организации «Тульский городской Союз ветеранов Афганистана «Братство».

Илья Беспалов наградил отличившихся туляков почетными знаками администрации города Тулы «За заслуги перед городом», медалями администрации города Тулы «За вклад в развитие спорта», «За вклад в сфере благоустройства и ЖКХ», «За вклад в развитие культуры и искусства», «За вклад в развитие образования», а также вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма администрации города.

– Заслуги каждого вызывают безусловное уважение и безмерную благодарность. Это яркие и талантливые люди, гордость нашей тульской земли. Их всех объединяет неравнодушие к судьбе родного края, потребность нести пользу обществу, жертвовать собой ради общего дела, – отметила Глава города.

После официальной части для жителей и гостей оружейной столицы был организован праздничный концерт.