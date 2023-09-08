Николай Воробьев: Память о мужестве защитников Родины будет храниться в наших сердцах

7 сентября в трех образовательных организациях на территории Белевского района при участии регионального отделения «Единой России» проведены патриотические акции в честь погибших участников специальной военной операции.

В четверг, 7 сентября в трех образовательных организациях на территории Белевского района при участии регионального отделения «Единой России» проведены патриотические акции в честь погибших участников специальной военной операции.

Память об их отваге и мужестве помогает хранить «Парта Героя» – проект, инициированный партией в 2018 году и реализуемый в рамках партпроекта «Новая школа». За это время к нему присоединились более 40 учебных заведений области, носящих имена героев Великой Отечественной войны, локальных войн и вооруженных конфликтов.

С начала СВО в рамках проекта ведется работа по увековечиванию памяти российских солдат, героически погибших в борьбе с нацизмом. Благодаря проекту школьники могут получить информацию о своих земляках, выпускниках школ, отдавших жизни, шагнувших в бессмертие... За все годы реализации проекта было открыто свыше 60 «Парт Героев», в нынешнем году – около 20.

В памятных мероприятиях в Белевском районе приняли участие секретарь регионального отделения «Единой России», региональный координатор партпроекта «Историческая память», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев и командир штаба поисковой организации «Они сражались за Родину» Константин Ферапонтов. Вместе с учащимися и педагогами, родственниками павших бойцов они поклонился подвигу тех, чьи молодые жизни оборвались на поле боя, чьи биографии завершили слова: «награждён орденом Мужества». И горькое, заключенное в безысходные скобки – «посмертно».

В школе №4 города Белев почтили память бывшего ученика, главного старшины Александра Кузнецова.​​​​​​​

В школе №4 города Белев почтили память бывшего ученика, главного старшины Александра Кузнецова. В июле 2022 года он ушел на фронт и в том же июле героически погиб, защищая мирных жителей Донбасса. В честь героя звучали стихи и песни, теплые слова и воспоминания. В память об Александре Николаевиче была торжественно открыта «Парта Героя» – ученический стол, на котором есть его фотография, факты из жизни, информация о совершенном подвиге. Право сидеть за такой партой предоставляется ученикам за отличия в учёбе по итогам четверти и активное участие в общественных делах.

Памятное мероприятие собрало у стен родного учебного заведения коллектив Белёвского отделения Тульского колледжа профессиональных технологий и сервиса. На его фасаде установлены и в торжественной обстановке открыты мемориальные доски в честь погибших выпускников: Ахмеджона Назирова и Алексея Петракова.

Открывая мероприятие, Николай Воробьёв, в частности, сказал:

- Память о мужестве защитников Родины будет храниться в наших сердцах. Эти ребята для нас всегда герои, с них мы всегда будем брать пример. Белёвская земля за свою долгую историю видела много сражений и битв. И она во все времена отправляла лучших своих сынов на защиту Отечества. Яркий тому пример – каждый год поисковики во время «Вахты памяти» в лесах и полях Белёвского района поднимают и поднимают останки воинов, сложивших в годы Великой Отечественной свои головы за нашу с вами свободу и независимость нашей Родины. Но, к сожалению, фашизм, подогреваемый так называемым коллективным Западом, снова дал ростки. Ростки в той стране, жители которой в годы войны так же, как и мы, боролись с фашизмом. И уже сегодня наши ребята вновь, как и тогда, встали на защиту русскоязычного населения Донбасса, на защиту детей и всего того, что нам ценно и дорого. На защиту Правды. И, к сожалению, они гибнут. Гибнут наши с вами родные. А мы должны оставаться патриотами и гражданами своей страны. И соответствовать памяти тех, кто отдал свои жизни во имя нашего будущего.

Памятное мероприятие прошло в стенах Величненской основной общеобразовательной школы, где в 2016 году выпустился погибший участник СВО, гвардии сержант Алексей Петраков.

Николай Юрьевич тепло поблагодарил маму Ахмаджона – Замиру Хабибулаевну. У нее шестеро детей, и двое сыновей – военнослужащие.

- Сегодня ещё один – Амирджон тоже защищает Родину. Я горжусь ими обоими. Сейчас матери ждут своих детей, жёны ждут мужей, а дети ждут отцов. А мы всегда будем молиться за них, чтобы они вернулись. А тем, кого с нами уже нет – вечная память. Вернуть их нельзя, но мы их никогда не забудем!

Собравшиеся почтили память погибших героев минутой молчания. А по окончании митинга к мемориальным доскам были возложены цветы.

Еще одно памятное мероприятие прошло в стенах Величненской основной общеобразовательной школы, где в 2016 году выпустился погибший участник СВО, гвардии сержант Алексей Петраков. Здесь установили «Парту Героя» и организовали митинг.

- Новый учебный год начался не только с уроков мужества и занятий, посвященных истории нашей страны. Он начался и с тех уроков, которые нам преподает сама жизнь. Как никогда, они переплетаются с событиями Великой Отечественной войны, с подвигами прадедов, противостоявших фашизму. Сегодня эти уроки связаны с проведением специальной военной операции по защите населения Донбасса, Луганской Народной Республики, оказавшегося под давлением украинского режима. Россия защищает будущее новых территорий, будущее страны, наших детей, – отметил Николай Воробьев. – Мы говорим об этом с молодежью, мы рассказываем о подвиге героев, отдавших свои жизни. Это очень важно – помнить и знать.