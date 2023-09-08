При поддержке ЕвроХима в Новомосковске запущен образовательно-производственный кластер

Автор фото: Александра Куколева.

Новый образовательно-производственный кластер химической отрасли Тульской области создан благодаря участию ЕвроХима в реализации Федерального проекта «Профессионалитет». Соглашение о создании кластера было подписано в 2022 году между Правительством региона и предприятиями компании НАК «Азот», Новомосковск - Ремстройсервисом и Новомосковским Хлором.

Автор фото: Александра Куколева.

Проект реализуется для развития кадрового потенциала и формирования эффективной подготовки кадров для химической отрасли, тиражирования лучших практик наставничества и обучения на предприятиях, совершенствования и модернизации материально-технической базы.

«Судьба колледжа и судьба ЕвроХима неразрывно связаны! И сегодня новые студенты вливаются в нашу большую семью! ЕвроХим - один из крупнейших международных холдингов, занимающий 4-е место в мире по объему производства. Как ваш колледж сегодня получил такое «второе дыхание», так и наша компания сильно изменяется, запускаются новые программы, растут социальные гарантии, вводятся цифровые технологии!» – отметил в приветствии директор дирекции по вспомогательным и производственным активам ЕвроХима Алексей Колобов.

Автор фото: Александра Куколева.

С начала нового учебного года функционирует 7 модернизированных лабораторий по разным направлениям: электротехника и оборудование, промышленная автоматика, электронная техника, химическая технология. Студенты обучаются на современных стендах и тренажерных комплексах. Так, например, специализированное программное обеспечение в виртуальной лаборатории «Процессы и аппараты химической технологии» позволяет изучить основы реальных производств аммиака и карбамида. Вложения ЕвроХима в техническое оснащение колледжа составили 30 млн. рублей.

Автор фото: Александра Куколева.

«Важная особенность «Профессионалитета» - это практическая направленность обучения. Большую часть образовательного процесса студенты будут заниматься не только в оснащенных лабораториях колледжа, но и стажироваться и работать на современных производствах ЕвроХима,» - подчеркнул начальник учебного центра НАК «Азот» Игорь Мальков.

Создание образовательно-производственного кластера в химической сфере позволит привлечь в отрасль молодых квалифицированных специалистов и поспособствует повышению престижа рабочих профессий среди молодежи.