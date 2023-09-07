Николай Воробьев: «Улыбка детства» делает оказание стоматологической помощи еще более доступным

В Белёвской СОШ №1 торжественно открыли школьный стоматологический кабинет.

В четверг, 7 сентября в рамках партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» и комплексной акции «Улыбка детства» в стенах Белёвской СОШ №1 состоялось торжественное открытие школьного стоматологического кабинета. Это уже 13-й такой объект на территории муниципальных образований региона.

Первые кабинеты для лечения и профилактики зубных болезней под эгидой «Единой России» стали появляться с 2018 года. Инициативу главного стоматолога региона Алексея Эрка о возрождении советских традиций детской стоматологии и создании специализированных зубоврачебных кабинетов в школах поддержал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев. С тех пор каждый год в отдаленных уголках нашего края приходит «Улыбка детства».

Последние несколько лет эта работа ведется в рамках народной программы «Единой России» и ее раздела, касающегося развития школьной медицины и, в частности, сохранения здоровья детских зубов.

Акция не имеет аналогов в Российской Федерации и реализуется только в Тульской области на условиях социального партнерства. Суть проекта такова: школы предоставляют помещения для открытия таких кабинетов, администрации МО и депутаты различного уровня-члены фракции «Единая Россия» содействуют в необходимом ремонте помещений, а министерство здравоохранения в лице главного врача ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» Алексея Эрка устанавливает оборудование и обеспечивает кабинеты квалифицированным медицинским персоналом.

В рамках акции школьные стоматологические кабинеты уже действуют в учебных организациях региона на территории Алексина, Сокольников (Новомосковск), Щекино, в Кимовском, Киреевском районах, в Арсеньево и в Суворове.

«Появление таких кабинетов помогает следить за состоянием здоровья зубов у детей, проживающих в небольших населенных пунктах, – рассказал Николай Воробьев. – Это удобно и родителям, у которых отпадает необходимость отпрашиваться с работы, записывать ребенка на осмотр и лечение далеко за пределами родного поселка или города. «Улыбка детства» приближает оказание профессиональной стоматологической помощи, делает ее более доступной. Мы, безусловно, продолжим этот уникальный проект. Сейчас готовится к открытию еще один кабинет в Большой Туле, а в следующем году планируем сделать не менее четырех-пяти кабинетов в муниципалитетах области».

Стоматологический кабинет в белевской школе оборудован на просторной площади – помещение разделено на две зоны, в одной из которых с маленькими пациентами работает врач, в другом – одновременно с 20 детьми проводятся уроки гигиены полости рта. Таким образом, школьников не просто диагностируют и лечат неосложненные формы кариеса, но и учат бережному и грамотному отношению к собственным зубам. По словам Алексея Эрка, это очень важно для здоровья подрастающего поколения, и такой профилактический, просветительский подход уже дает свои результаты. По наблюдениям стоматологов, пациенты кабинетов «Улыбки детства» реже обращаются за медицинской помощью.

- Все кабинеты отвечают всем современным стандартам технического оснащения, здесь установлено качественное оборудование, – говорит Алексей Алоисович. – Именно в школьном возрасте важно следить за состоянием зубов, и наши профилактические мероприятия как раз помогут правильному, здоровому созреванию тканей зуба, не восприимчивым к кариесу. Привитие навыков гигиены полости рта и профессиональный медицинский контроль – это залог и основа сохранения здоровья зубов.

Региональное отделение «Единой России» по доброй традиции подготовило и передало в открывшийся кабинет более 70 наборов, содержащих детскую зубную пасту и щетку. Первыми эти подарки получили ребята, выступившие на открытии кабинета с веселой и очень поучительной сценкой, где злобный кариес был побежден умелыми действиями доктора-стоматолога. Теперь более 500 учащихся белевской школы №1 – под таким же надежным врачебным присмотром.