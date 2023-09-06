Лицо в акне: как исправить «дефект внешности»

Главный врач ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер» Наталья Руднева

Почему прыщик вскочил?

– Угревая болезнь (акне, угри или, как многие привыкли говорить, прыщи) – хроническое заболевание сальных желез и волосяных фолликулов. Ей страдают до 93% мужчин и женщин в возрасте 12-30 лет. Главная причина болезни – себорея, то есть усиленная выработка кожного сала, а также скопление на поверхности кожи большого количества ороговевших клеток эпидермиса. Они забивают устья волосяных фолликулов, образуя сальные пробки. Прыщи обычно появляются на лице, а также шее, груди, спине, плечах. В этих зонах больше сальных желез, чем где бы то ни было ещё.

Важно отметить, что вульгарные угри относятся к особой группе кожных заболеваний – психосоматическим дерматозам, где велика роль навязчивых состояний, связанных с «дефектом внешности». Сильнее всего такого рода прессингу подвержены подростки и молодые люди. Для них это серьёзная проблема, которая может даже вызвать дисморфофобию (представление о мнимом внешнем уродстве. – Прим. ред.) или привести к депрессии.

Клинически заболевание проявляется открытыми или закрытыми комедонами и воспалительными поражениями кожи в виде папул, пустул или узлов. Как показывает практика, чаще остальных с угрями сталкиваются обладатели жирного и комбинированного типов кожи. Грамотный уход за ней – едва ли не главная составляющая лечения болезни. Бережное очищение, питание и грамотное увлажнение – таким должен быть ежедневный базовый уход за кожей.

Подростковые проблемы

– Почему болезни чаще всего подвержены именно подростки?

– Максимальная активность сальных желез приходится на период полового созревания, так как в это время содержание андрогенов в организме молодых людей обоего пола значительно выше нормы. Обычно пик заболевания приходится между 12 и 17 годами жизни, что связано непосредственно с формированием индивидуального гормонального статуса и генетической предрасположенностью. Но к 18-20 годам в большинстве случаев заболевание начинает регрессировать, и состояние кожи приходит в норму.

– Вы сказали о генетической предрасположенности, угри что, по наследству передаются?

– У угревой болезни не одна причина и генетическая предрасположенность также имеет важное значение. Если у обоих родителей были или есть такого рода проблемы, у их ребёнка вероятность возникновения акне превышает 50 %.

– А кроме наследственности, что ещё провоцирует появление прыщей?

– Факторы, провоцирующие развитие заболевания, можно разделить на две группы – эндогенные, то есть внутренние, и экзогенные – внешние.

К первым относятся различные гормональные изменения, в том числе естественный «всплеск» в подростковом и юношеском возрасте, а также сопутствующие хронические патологии.

Внешние факторы могут быть связаны с длительным давлением и трением кожи одеждой или бельём, что вызывает механическую закупорку отверстий фолликулов. Примером может служить длительное давление головного убора, спортивного шлема, гипсовой повязки, постельного белья у обездвиженных больных, особенно при повышенной потливости. В этих случаях у лиц, предрасположенных к заболеванию, могут появиться механические акне.

Иногда высыпания возникают при нанесении на кожу различных веществ, в том числе косметических, обладающих комедогенным эффектом – свойством вызывать закупорку сальных желез и огрубление кожи в устьях волосяных фолликулов.

– Косметикой, получается, лучше не пользоваться?

– При выборе декоративной косметики – неважно, массового спроса или эксклюзивной, обязательно обращайте внимание на упаковку и состав. Следует выбирать продукцию с надписью «Не комедогенно» (Non comedogenic), в составе которой содержится как можно больше натуральных компонентов.

К веществам с комедогенным эффектом относятся масла (кукурузное, кокосовое, персиковое, миндальное, соевое), ланолин, вазелин, олеиновая кислота, сера, сквален и другие.

При безответственном подходе к выбору и нерациональном применении продукции декоративная косметика может не только усугубить течение акне, но и спровоцировать проблемы нормальной кожи.

Степень поражения

– Так как же всё-таки бороться с угрями?

– Акне – это заболевание, которое требует системного лечения. Не установив причину его возникновения и не пройдя лечения избавиться от прыщей не получится. Подбирать курс обязательно должен специалист – дерматовенеролог. Самостоятельные шаги могут только ухудшить состояние. Врач назначит комплексное лечение, включающее адекватный уход за кожей и патогенетическую терапию.

– По поводу каждого прыщика бежать к врачу?

– Выделяют три степени тяжести акне: лёгкая – не более 10 угрей без выраженных признаков воспаления, средняя – от 10 до 40, и тяжёлая – более 40 гнойных элементов. Лечение угревой болезни напрямую зависит от тяжести заболевания.

При лёгкой степени угревой сыпи обычно применяют препараты для наружного использования – кремы, гели, мази, лосьоны, содержащие различные активные вещества, препятствующие образованию комедонов или разрушающие их, уменьшающие образование кожного сала и воспаление. При второй степени на коже уже появляются гнойнички. Ну а крупные угри, которые затрагивают средние и глубокие слои дермы, – это признак того, что болезнь протекает в тяжелой форме.

Средняя и тяжелая степени заболевания требуют постоянного наблюдения врача. При этих стадиях назначают как наружные средства, так и системные препараты, включающие антибактериальные, гормональные и из группы ретиноидов.

– А как быть с различными народными методами лечения?

– Народная медицина знает немало способов лечения самых разных заболеваний. Насколько она в этом преуспела – большой вопрос, поскольку научной доказательной базы по ним нет.

– Многие считают, что по расположению высыпаний можно определить, какой орган у человека страдает.

– В любом случае, поставить диагноз и назначить лечение может только врач.

Справка

Акне, прыщи или угри – весьма распространённое заболевание. По статистике, кожной болезнью страдает до 70 % населения в возрасте до 25 лет и 30 % – старше 25 лет. Различают детское, подростковое и взрослое. В каждом из возрастных периодов заболевание вызывается специфическими причинами, и устранять их нужно с помощью разных методов.

Однако у части пациентов высыпания приобретают хронический рецидивирующий характер. В отдельных случаях к 30-40 годам появляются признаки «позднего акне». Так что прыщи на лице беспокоят не только молодёжь. Даже если подростковый возраст прошёл уже лет двадцать, а то и тридцать назад, это не гарантирует идеальную кожу без воспалений и чёрных точек.