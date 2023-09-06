В ТулГУ будущим врачам вручили студенческие билеты

По поручению губернатора Алексея Дюмина в Тульской области действует целый комплекс мер социальной поддержки медработников, в т. ч. выплаты к стипендии целевикам медицинских вузов.

Профессия медика востребована в Тульской области: нужны анестезиологи-реаниматологи, педиатры, неврологи, кардиологи, офтальмологи, отоларингологи, представители других специальностей. Поэтому молодые люди, только начинающие свой путь в медицину, уже ощущают востребованность.

Тульская медицина развивается стремительно. Для больниц приобретается самое современное оборудование. Открылся новый современный перинатальный центр. Скоро начнет работу новый онкоцентр. На встрече с первокурсниками была озвучена перспектива строительства больницы скорой помощи. Все более востребован в медицине искусственный интеллект. Отрасли нужны неравнодушные юные умы, новые специалисты.

В День знаний ТулГУ посетила заместитель министра здравоохранения Тульской области - директор департамента кадровой работы и проектной деятельности Юлия Гончарова. Для нее эта встреча тоже оказалась волнительной: родные стены, родной зал, где когда-то ей вручали студенческий билет.

– Профессия врача актуальна для Тульской области. Мы благодарны университету, что он готовит новые медицинские кадры. Качество подготовки специалистов очень высокое, – рассказала Юлия Владимировна. – В следующем году медицинскому институту исполняется 30 лет: благодаря ему в регионе есть достаточная обеспеченность участковыми терапевтами. В этом году мы открыли специалитет по педиатрии, через 6 лет готовые специалисты придут на участки и будут принимать детишек.

Со студентами-первокурсниками заключаются целевые договоры. Когда они закончат вуз, то будут обеспечены работой. Это касается и тех, кто останется в ординатуре. Целевой договор – обязательства с двух сторон. Студенты обязуются закончить обучение и отработать 3 года в тульских лечебных учреждениях. Работодатель гарантирует им рабочие места. По инициативе губернатора Алексея Дюмина, все студенты-целевики дополнительно к стипендии ежемесячно получают по 5000 рублей, а ординаторы - 10 000 рублей.

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– В этом году на медицинский факультет был большой конкурс, – рассказала Юлия Гончарова. – Жалко ребят, которым не удалось поступить. Надеюсь, им это удастся на следующий год. Конкурс с каждым годом растет, ребят, желающих работать в медицине, все больше. Это радует.

Елена Шестова:

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– Поступила на первый курс на специальность «Лечебное дело». В этом году я закончила Тульский областной медицинский колледж по этой специальности, работаю фельдшером скорой помощи. Являюсь победителем всероссийских соревнований по оказанию первой помощи и психологической поддержке. У нас скоро будет мероприятие «Научись спасать жизнь», где мы расскажем школьникам, как правильно оказывать помощь и психологическую поддержку. Я и победитель научных конференций в разных городах – в Курске, Казани, в Туле.

Врачом хотела стать с детства. Не смогла поступить в вуз сразу, поэтому пошла в медицинский колледж. Четыре года учебы подтвердили мое желание стать медиком. Родители поддерживают мой выбор.

Когда начала учиться в колледже, ходила на практику, мне нравилось. А когда устроилась на скорую, поняла, что это любовь всей жизни – помогать людям. Врач должен быть эмоционально сильным, у меня получается. Хочу отучиться в институте, пойти в ординатуру, а затем вернуться работать в родной Богородицк.

Екатерина Агафонова:

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– Поступила на медицинский факультет после юридического колледжа. Поступив в колледж, поняла, что это не мое, сильно потянуло в медицину. Начала много читать на эту тему, и, поговорив с родителями, приняла решение, что высшее образование будет медицинское. Начала готовиться к экзаменам, и все получилось!

Игорь Ивлев:

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– Мне восемнадцать лет, поступил на медицинский факультет сразу после школы. Сейчас волнительный этап в жизни: какими будут взаимоотношения в коллективе, как сложится учебный процесс.

На выбор профессии повлияло то, что в шестом классе у нас появился медицинский класс: в качестве дополнительных уроков добавили медицину и анатомию. Меня это заинтересовало, и я решил стать доктором, помогать людям. Вот поэтому я здесь.