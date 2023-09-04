При поддержке ЕвроХима в Новомосковске создан уникальный образовательный центр «Созвездие»

В мероприятии приняли участие Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и председатель Совета директоров ЕвроХима Игорь Нечаев.

При поддержке ЕвроХима в Новомосковске создан уникальный образовательный центр «Созвездие»

Уникальный образовательный центр «Созвездие» предназначен для выявления и развития одаренных детей. Центр создан по инициативе Губернатора Тульской области Алексея Дюмина при поддержке компании ЕвроХим. Вложения компании в проект составили 1,5 млрд рублей.

При поддержке ЕвроХима в Новомосковске создан уникальный образовательный центр «Созвездие»

«В «Созвездии» созданы все условия для комфортного проживания и обучения ребят. Это своего рода наукоград, где дети будут углублённо изучать математику, физику, химию, биологию, заниматься творчеством, решать практические задачи под руководством преподавателей ведущих вузов региона. Это позволит им освоить современные востребованные специальности и в будущем стать настоящими звёздами в своих направлениях. Сегодня такие кадры очень нужны Тульской области и всей России», - отметил во время церемонии открытия Алексей Дюмин.

При поддержке ЕвроХима в Новомосковске создан уникальный образовательный центр «Созвездие»

Центр поддержки одаренных детей Тульской области «Созвездие» включает в себя работу по трем направлениям. Школа полного дня Лицей «Олимп» является ассоциированным партнером «Сириуса». Набор осуществляется в 9 и 10 классы по естественно-научному и технологическому профилям обучения. В образовательном центре «Академия достижений» проводятся двухнедельные профильные смены с преподавателями высшей школы по направлениям: наука, искусство, спорт. А кластер дополнительного образования «Лаборатория успеха» реализует программы квантов для детей с 5 лет. Это Космо, Art, VR, IT, Робо, Энерджи, Медиа, Шахматы, Нано, Хайтек, вокальная и театральные студии.

При поддержке ЕвроХима в Новомосковске создан уникальный образовательный центр «Созвездие»

Полпред Президента Игорь Щеголев подчеркнул, что создание таких центров - часть нацпроекта «Образование», а данный проект - пример того, как крупный бизнес участвует в реализации национальных целей.

В структуру центра также входят кампус для проживания, легкоатлетический стадион, универсальный спортзал и тренажерный комплекс, бассейн, медицинский пункт и столовая.

При поддержке ЕвроХима в Новомосковске создан уникальный образовательный центр «Созвездие»

«В регионах своего присутствия ЕвроХим развивает многоуровневую систему образования. Создаются специализированные ЕвроХим-классы, центры детского научного и инженерно-технического творчества, реализуются программы в рамках Федерального проекта «Профессионалитет». Центр «Созвездие» – еще один шаг на пути поддержки и развития талантливой молодежи. Здесь каждый сможет найти направление для развития, будь то наука, творчество или спорт. Но самое главное, что после прохождения этого интересного пути в центре, мы ждем ребят на современных предприятиях ЕвроХима», - отметил во время торжественного открытия председатель Совета директоров ЕвроХима Игорь Нечаев.