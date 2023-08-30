«Тригексилон» от РОСБИО: создавая молекулы будущего

В этот раз среди оружейного великолепия была представлена продукция, которая, на неискушенный взгляд, является сугубо гражданской, но на самом деле ее функционал является крайне важным и в армейском деле. ГК «РОСБИО» представила на форуме революционный антисептик следующего поколения.

Новая молекула

Уже более двух десятилетий «РОСБИО» производит всем известный антисептик «Хлоргексидина биглюконат». Длительное время он был очень популярен как эффективное противомикробное средство, но в 2014 году после неоднократного роста патогенной микрофлоры в реакторе синтеза хлоргексидина биглюконата стало ясно, что за 70 лет производства у микрофлоры к нему выработалась резистенция, иначе говоря - привыкание. После обсуждения проблемы с сотрудниками научно-исследовательской лаборатории было принято решение приступить к работе по созданию на основе хлоргексидина другого препарата. И в 2021 году такая работа была завершена - создана новая молекула и новый препарат, который получил название «Тригексилон». Разработка ООО «РОСБИО» получила свидетельство о государственной регистрации Роспотребнадзора, а также заключение аккредитованной испытательной лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга.

Поначалу «Тригексилон» мог использоваться, согласно регистрации, только в ветеринарии. Но уже почти год, как он получил распространение и в обычной фармакологии. Главное преимущество «Тригексилона» — его универсальность. Препарат подходит для дезинфекции инструментов, поверхностей, оборудования, предметов мебели, воздуха и даже медицинских отходов класса Б и В. Он также нетоксичен и гипоаллергенен, убивает 99% микробов и вирусов, без запаха, не содержит спирт, а потому комфортен в применении, не вызывает чувства жжения.

«Тригексилон» от РОСБИО: создавая молекулы будущего

Поскольку «Тригексилон» обладает высокой ревалентностью, после обработки им кожи, применение других медикаментозных средств в форме жидкостей, аэрозолей, кремов и мазей допустимо сразу после высыхания антисептического средства. А расход его весьма экономен даже при наличии больших поверхностей. Если сравнивать «Тригексилон» с хлоргексидином и мирамистином, то эффективность нового препарата оказывается в 2-3 раза выше. В чем же секрет?

Возможности нового антисептика

- Сегодня хлоргексидин является одним из основных антисептиков в сфере обработки полости рта, кожных покровов. Но как показали наши исследования, антисептическая активность этого соединения может быть увеличена за счет его соединения с другими химическими веществами. Так и родился наш «Тригексилон». До сих пор такие сложные трехкомпонентные комплексы не изучались, а мы это сделали, и в итоге получили более сильный антисептик с более широким спектром применения. И даже сегодня в ходе исследований продолжают выявляться его все новые и новые возможности, - говорит руководитель компании ООО «РОСБИО» Айрат Еникеев.

- В чем они выражаются?

- Рассмотрим этот вопрос в научно - практической плоскости. Обычные препараты против вирусов, декларируемые как действенные, на самом деле попросту уничтожают клетку, куда проник вирус. А «Тригексилон» уничтожает вирус во внеклеточном пространстве. Генезис заболевания таков: вирус проник в организм, далее – в клетку, тут же начинает делиться, разрушая клетку, которая затем лопается, новое поколение вируса высвобождается во внеклеточное пространство, ищет следующие клетки, куда проникает. А «Тригексилон» препятствует продвижению вируса дальше. Препарат обладает потрясающим регенеративным (восстановительным) свойством, оздоравливая поврежденные ткани и клетки при ожогах, порезах, травмах. Важный момент: «Тригексилон» эффективен в системе противоэпидемической защиты контингентов, в т.ч. военных – это отмечают наши воины в СВО, другие подразделения российской армии. В скором времени будут проводиться исследовательские работы на базе Института радиологии по применению «Тригексилона» в качестве средства для противорадиационной обработки поверхностей. На данный момент, процедура проводится при помощи, например, мыльного раствора, который просто смывает зараженные радиацией частицы, и они спокойно дальше продолжают жить 200 лет. А молекула «Тригексилона» имеет как минимум две свободные радикальные точки, к которым могут «прилипнуть» другие свободные радикалы, в том числе радиоактивно опасные, и они их как бы связывают, не давая распространяться радиации. Это станет настоящим научно-производственным прорывом.

Масштабная презентация

Открою небольшой секрет: сейчас ведутся наработки новых форм препарата и на будущее, поэтому на базе этой молекулы возможно появление новых уникальных решений.

«Тригексилон» от РОСБИО: создавая молекулы будущего

Это не первая наша выставка такого масштаба. Недавно мы принимали участие в ежегодных учениях «Очаг», которые проводит Военно-медицинская академия, где препарат показал отличный результат по обеззараживанию территорий, и в настоящее время мы готовим документы для налаживания более плотного сотрудничества. А сейчас принимаем участие в выставке на Международном промышленном форуме «Армия-2023»: здесь прицел делаем уже на зарубежные рынки сбыта «Тригексилона». В рамках форума будут проведены три круглых стола — с представителями Ирана, Индии и Индонезии – потенциальными покупателями препарата. Именно с этими странами сейчас обсуждается регистрация патента.

И на российских рынках ООО «РОСБИО» сейчас активно выстраивает схему распространения «Тригексилона». Он уже широко представлен на отечественных маркетплейсах, частично реализуется в системе здравоохранения посредством госзакупок, стал доступным в некоторых аптечных сетях российских регионов. Кроме того, на сегодняшний день несколько отгрузок «Тригексилона» сделали в Управление делами Президента. Флаконы с дезинфицирующим средством «Тригексилон» уже стояли на столах участников июльского экономического саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге, который возглавлял глава нашего государства.

Рост производства

- Спрос диктует предложение, - продолжает Айрат Хасанович. - Пока мощность производства в Санкт-Петербурге - две тонны препарата в день. Но в ближайшее время будут запущены еще два новых реактора, и возможности возрастут до 12 тонн. Плюс, по самым оптимистичным прогнозам, до конца текущего года еще одно производство «Тригексилона» откроется и в Тульской области, на базе завода «РОСБИО» в Воскресенском. Пока проходит утверждение разрешительная документация, уже определено место для монтажа необходимого оборудования, идет проектирование спиртохранилища, приобретены емкости. Через несколько месяцев революционный антисептик будут выпускать и тут. Так что к росту объемов продаж компания готова!

В завершении нашей беседы отмечу, что мы не забываем и про ветеринарное предназначение «Тригексилона». Исследования его возможностей в этой сфере продолжаются Институтом медицинской ветеринарии в Беларуси. Весьма перспективным видится использование нашего антисептика для обработки мест содержания животных, заразившихся вирусом африканской чумы — это позволит существенно сократить сроки карантинных мероприятий.