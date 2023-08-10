"Лазаревская лавка" в Августе: пикники, дегустации и новый сыр

Мобильная "Лазаревская лавка" приедет на музыкальный гастрономический пикник "Август"

На пикник, который устраивают на площадке арт-кэмпа "Дикая мята" в поселке Бунырево, собирается весь гастро-мир региона: программа плотная, вкусная и очень интересная.

Лекция по истории сидров мира закончится семинаром сидроделов (или варов?) по их производству. Следом расскажут, как из классических тульских продуктов получить классические корейские блюда.

Шефы соберутся в своей шеф-зоне и продемонстрируют, что такое авторская кухня, и как в ней сочетаются лазаревские мясо, сметана, сливочное масло и продукты других производителей. А в гриль-зоне начнут с объяснений, как сделать "быстрый маринад", а закончат мастер-классами. Стейк - это сложно, но просто. А уха из местной рыбы ничуть не хуже жареных ребер из лазаревского мяса.

Завершится этот пир духа гала-ужином и концертом, но музыкальное сопровождение "живьем" начнется прямо с утра. Тогда же, примерно, откроется и "Лазаревская лавка": с 12 часов в режиме "час через час" там подадут угощения. Фуэт, чоризо, салями, сальчичон, буженина, балык, карпаччо, корейка, вырезки, кнуты, джерки, рульки - в общем, мастер-классы пройдут для людей, уже заправившихся съестным и способных к критическому анализу.

Для тех, кто странным образом на пикник "Август" не попадет, в ту же субботу пройдут дегустации "на материке" - в стационарных "Лазаревских лавках". Полное расписание с адресами ниже в таблице, и с ним стоит ознакомиться внимательнее. Дело в том, что с недавних пор "Лазаревская колбаса" и "Лазаревское молоко" соседствуют с сыром. Не "Лазаревским", но весьма неплохим.

ООО ПХ "Лазаревское" начало сотрудничать с Тульским молочным комбинатом, который делает отличный сыр, а теперь будет делать его из лазаревского молока. В лавки поступили сыры ТМК "Лаутер", "Маасдам", "Пармезан" (ничем не хуже пармского), "Тульер" и "Монамонт". Коллаборация сыроваров (или делов?) и лазаревского молокозавода обещает невиданное раздолье для гурмана. Правда, в онлайн магазине на store.lazarevo.ru сыров пока нет. Там только собственная продукция "Лазаревского".

Однако, постоянное расширение производства требует новых людей - и в племенном хозяйстве "Лазаревское" снова вакансии. Требуются рабочие на мясокомбинат, слесари, трактористы - зарплаты одни из самых высоких в регионе по отрасли, а подробности в отделе кадров: 8 (910) 704-00-75.

Субботние (12 августа) дегустации в "Лазаревских лавках":

Тула, ул. Д. Ульянова, 2 - дегустация сыров Эндорф с 11 до 12 часов;

Тула, ТЦ Парус, ул. М. Горького, 14 - дегустация сыров Эндорф с 11 до 12 часов;

Тула, ТЦ Маргарита, ул. Коминтерна 30А, - дегустация сыров Эндорф с 13 до 14 часов;

Тула, ТЦ Континент, ул. Вильямса, 32 - дегустация сыров Эндорф с 13 до 14 часов;

п. Лазарево, ул. Тульская старая, 10 - дегустация сыров Эндорф с 11 до 12 часов;

Ефремов, ул. Дачная, 4А, дегустация продукции "Лазаревского" с 10-30 до 11-30;

Ефремов, ул. Менделеева, 10А, дегустация продукции "Лазаревского" с 10-30 до 11-30;

Ефремов, ул. Дружбы 8А, дегустация продукции "Лазаревского" с 12-30 до 13-30;

Ефремов, Тульское шоссе, 16В, дегустация продукции "Лазаревского" и сыра Эндорф с 12-30 до 13-30;

Ефремов, ул. Короткова, 2 - дегустация продукции "Лазаревского" и сыра Эндорф с 12-30 до 13-30;

п. Бунырево, Дикая мята кэмп, фестиваль ГастроАвгуст - дегустация продукции "Лазаревского" с 12 до 13, с 14 до 15, с 16 до 17 и с 18 до 19 часов.