ЖК «Престиж»: все слагаемые престижного жилья

ЖК «Престиж» - современный 9-этажный дом комфорт-класса с умными планировками

Наше первое знакомство с новым проектом на улице Седова состоялось в апреле. Тогда стройка была на стадии котлована. Теперь, в середине июля, картина кардинально изменилась! Готов цокольный этаж, в момент нашего приезда завершался процесс гидроизоляции и утепления его наружных стен. Полностью выполнены монолитные конструкции 1 этажа. На площадку подведены инженерные коммуникации: водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение. Квартиры будут оборудованы индивидуальным отоплением, так что собственный комфортный микроклимат в вашей квартире гарантирован. Работы идут с опережением установленного графика. Дом планируют сдать ранее намеченного срока: в октябре 2024 года.

Главная изюминка нового комплекса – собственная закрытая территория. Наличие приватного благоустроенного пространства - первый признак престижного жилья.

Главная изюминка нового комплекса – собственная закрытая территория

ЖК «Престиж» - современный 9-этажный дом комфорт-класса с умными планировками. Расположен крайне удобно: по соседству с ЖК «Солнечный» в Привокзальном округе Тулы, на улице Седова. Всего пять минут езды до центра города и пл. Победы, рядом пр. Ленина и Центральный парк им. Белоусова.

Еще одно преимущество - наличие развитой, в т. ч. социальной инфраструктуры. В шаговой доступности находятся детские сады:

- «Солнышко» в ЖК «Солнечный» на ул. Седова, 20д — в 20 м от ЖК «Престиж»;

- «Умка», детский центр саморазвития на ул. Макаренко, 13, корп. 6;

- Детсад для детей с ограниченными возможностями здоровья на ул. Макаренко, 11а;

- ЦО № 9 на ул. Ползунова, 3, стр. 4;

- Центр развития ребенка — детский сад № 2 на ул. Макаренко, 10а;

- ЦО № 34 на ул. Макаренко, 3Б;

- ЦО № 32 на ул. Седова, 37а.

Рядом расположены школы № 34, 19, 13, вузы - в 10 минутах ТулГУ и ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Банки, магазины, аптеки, салоны красоты, фитнес-центры, остановки транспорта – все это в шаговой доступности.

Особая прелесть: панорамный вид из окон верхних этажей – горизонт будет как на ладони, дом расположен в отдалении от соседних высотных зданий. Вы сможете любоваться рассветами прямо из окна!

А что внутри

Внутри все выдержанно, элегантно и солидно

Понятие «престижное жилье» это и максимально продуманный внутренний комфорт. Популярный сегодня тренд - возможность покупки подсобных помещений за пределами квартиры. В ЖК «Престиж» предусмотрены хозяйственные кладовые на цокольном этаже. Это решит вопрос, куда поставить сезонную габаритную вещь, велосипед или летнюю коляску…

Планировки квартир нацелены на эффективное использование пространства, которого здесь немало. Просторные и удобные кухни, светлые комнаты и лоджии, ниши для встраиваемых шкафов…

Площади однокомнатных квартир в ЖК «Престиж» начинаются от 45,1 м², цена на стадии строительства - от 4,9 млн рублей. 2-х комн. квартиры имеют площадь от 64,9 м², цена - от 7,6 млн рублей. Площадь 3-х комн. квартир начинается от 84,8 м², а цена от 8,9 млн рублей.

Во дворе расположатся детская и спортивная площадки, уютные места для релакса и прогулок. Так что, если вы мечтаете жить по-настоящему престижно, комфортно проводить время с семьей и детьми, это ваш шанс!

Главная изюминка нового комплекса – собственная закрытая территория

Строит ЖК «Престиж» - строительная компания «Специализированный застройщик «ПрестижСтрой». Это опытная и надежная команда, у которой имеется большой опыт строительства и знание предпочтений современного покупателя жилья. Все задумки в планировочных решениях и оформлении территории – из прямого опыта и работы с запросами клиентов.

Квартиру в ЖК «Престиж» можно приобрести в ипотеку, в том числе с господдержкой, применить военный сертификат, воспользоваться материнским капиталом.

Подведем итоги: сейчас самое время обратить внимание на ЖК «Престиж» - солнечное и уютное место для жизни! Строительные работы идут активно, в исполнении сроков сдачи сомневаться не приходится. А чтобы принять решение о покупке, лучше приехать в офис продаж, который расположен рядом со строительной площадкой по адресу:

Тула, ул. Макаренко, дом 32 и на месте выбрать квартиру своей мечты.

престижтула.рф

Телефон отдела продаж (4872) 77-00-55.

ООО «Специализированный застройщик «ПрестижСтрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

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