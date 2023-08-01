Диагностика – основа успешного лечения

Главный врач ГУЗ «ТОККВД» Наталья Руднева.

О работе медицинского учреждения рассказывает главный врач ГУЗ «ТОККВД» Наталья Руднева.

Однако это далеко не весь перечень услуг, потому что обследование в ТОККВД проходят те, кому нужна справка в бассейн, и те, кто собирается устроиться на работу, те, кто планирует беременность, и те, кто имел одну случайную половую связь, вызвавшую недоверие. В диспансере ведут прием аллерголог, уролог, гинеколог, эндокринолог, психотерапевт. Проводятся исследования: УЗИ малого таза, маммография, рентген суставов.

Это не только специализированное учреждение, которое оказывает дерматовенерологическую помощь, но еще и участник программ по репродуктивному здоровью, онкологическому скринингу, мощный центр лабораторно-диагностических исследований.

Если обращение срочное, таких пациентов принимает дежурный дерматовенеролог. Новообразования на коже мы проверяем с помощью ручного дерматоскопа или фотофайндера (видеодерматоскопа): на этом аппарате, к слову, можно сделать карту родинок и посмотреть, как они меняются со временем. Еще одна причина частых обращений современной тенденции маникюра — видоизмененные ногти после использования гель-лака, часто после него присоединяется грибковая инфекция.

Кроме того, при поддержке правительства Тульской области в регионе реализуется пилотный проект «Репродуктивное здоровье». После регистрации брака молодоженам в ЗАГСе выдается сертификат «Молодая семья». По нему можно пройти обследование на инфекции, передающиеся половым путем, методом ПЦР сдать анализы на сифилис и др.

У женщин проверяются гормоны щитовидный железы, фолатный цикл, мужчины сдают спермограмму. Услуга эта довольно востребована, потому что молодожены ответственно относятся к здоровью будущего малыша. Забор таких анализов занимает не более 15 минут.

Важно отметить, что в Тульском кожвендиспансере проводятся бесплатные обследования на основные инфекции — вирусы папилломы человека, хламидии, гонорею, трихомонады, производится забор крови из вены на особо опасные инфекции — сифилис, ВИЧ, гепатит В и С. От результатов зависит дальнейшее лечение.

В диспансере имеется отделение профилактических медицинских осмотров, в котором проводятся все виды предварительных и периодических осмотров, работает водительская комиссия, комиссия для получения оружия и т.д., а также проходит медицинское освидетельствование иностранных граждан.

На базе ГУЗ «ТОККВД» работает «мощная» лаборатория с современным оборудованием, которое позволяет осуществлять более 80 различных видов анализов. Штат укомплектован сертифицированными специалистами разного профиля, которые регулярно проходят обучение по освоению новых методик. Лаборатория принимает участие в проверках контроля качества Всероссийского (ФСВОК) и международного(EQAS) уровня. Для удобства пациентов работа осуществляется в две смены с 8:00 до 20:00, медицинские услуги охватывают все возрастные группы и оказываются с учетом социальных особенностей.

- Всем пациентам, после консультации специалиста, назначаются необходимые анализы.

Забор крови производится в процедурном кабинете, а затем отправляется в лаборатории. Пробирки с кровью загружаются в современный анализатор, который обрабатывает данные и выдает результат. Затем специалист вносит полученные сведения в компьютер — это видит лечащий врач пациента. Процедура довольно быстрая и обычно не занимает больше двух часов. Поэтому после приема у врача, пациент может в тот же день узнать о результатах анализа и сразу получить лечение, согласно поставленного диагноза.

Кроме того, в лаборатории исследуют соскобы на грибы, демадекоз и тд. Взятый у пациента материал помещают в пробирки и хранят при определенных условиях. Некоторые виды анализов проводят в течение месяца, лаборант наблюдает за процессом.

В 2017 году ГУЗ «ТОККВД» внедрил методику нового поколения, позволяющую определить генетические полиморфизмы в генах, приводящие к невынашиванию беременности, выявление склонности к тромбообразованию, сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету, остеопорозу, артериальной гипертензии, а также для выявления особенностей организма при назначении ряда противоопухолевых препаратов.

Выявить нехватку того или иного полезного вещества в организме позволяют анализы на ряд витаминов. Наиболее востребованы в нашей лаборатории анализы сыворотки крови на содержание самых дефицитных витаминов: D, B12 и B9 (фолиевая кислота). Для исследования берут венозную кровь.

Также важным исследованием является анализ на гликированный гемоглобин. По его результатам можно судить о длительности предиабета и оценить риск развития сахарного диабета.

Еще один очень важный анализ - антифосфолипидный синдром, который показывает наличие или отсутствие аутоиммунного заболевания, при котором резко возрастает риск тромбообразования в артериях и венах, что может вызывать повреждение различных органов и тканей, а также невынашивание беременности, гибель плода и др.

Хочу отметить, что в лаборатории кожвендиспансера используется метод ImmunoCAP в диагностике аллергических заболеваний. "Золотой стандарт" для первичной диагностики аллергических заболеваний, для скринингового выявления чувствительности к широкому спектру аллергенов. Это исследование крови, которое дает достоверный ответ сразу по 112 аллергенным молекулам. (определение аллергии на различные белки, пыльцу, пищу, бытовые раздражители и т.д.)

- Клинико-диагностическая и централизованная серологическая лаборатории диспансера по диагностике ИППП имеют широкий спектр исследований.

Выполняются также анализы на гормоны щитовидной железы, половые гормоны, онкомаркеры. Все исследования проходят контроль качества, в том числе международный, что позволяет говорить о высокой точности и достоверности результатов и отсутствие диагностических ошибок, которые пациенты получают в максимально короткие сроки. При диспансере функционирует кабинет по диагностики ИППП, в котором можно пройти обследование и лечение анонимно.

- В лаборатории проводится скрининговое обследование на гепатиты В и С.

Все сомнительные и положительные результаты подтверждаются в специальных подтверждающих тестах. Проводится определение антител IgM к вирусу гепатита С-раннего маркера инфекции; серологических маркеров вируса гепатита В. Эти исследования позволяют определить стадию заболевания, что важно для правильного выбора терапии, а также прогнозирования течения инфекционного процесса, что необходимо для планирования жизни пациентов.

Проводится экспресс диагностика гепатитов В и С, позволяющая в течение 30-ти минут дать заключение.

В лаборатории выполняются исследования на определение напряжённости иммунитета к вирусу кори, на сегодняшний день актуальное, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Диагностика TORCH-инфекции важна для женщин детородного возраста (особенно беременных) и новорождённых детей; проводится обследование на токсоплазмоз, герпетическую и цитомегаловирусную инфекцию, краснуху.

Также в лаборатории проводятся исследования методом ПЦР: выявление РНК-вируса гепатита С в крови; определение вирусной нагрузки вируса гепатита С в крови; выявление ДНК-вируса гепатита В в крови; определение вирусной нагрузки вируса гепатита В в крови.

- ВПЧ - вирус папилломы человека - это самая распространенная вирусная инфекция, передаваемая половым путем.

Основной причиной этого заболевания является вирус папилломы человека высокого онкогенного риска. К ним, согласно данным Международного агентства по изучению рака, в настоящее время относят 14 типов. Наиболее опасные из них - 16, 18 и 45 типы - они ответственны за более чем 80% случаев рака. Далее по значимости следуют 31 и 33 типы, которые вместе с 35, 39, 52, 58 и 59 типами ответственны еще за 15% случаев онкологии, а на долю остальных, наименее опасных типов -это 51, 56, 66 и 68 - приходится не более 1,5% случаев рака шейки матки.

Наша основная задача - раннее выявление заболевания на стадии, предшествующей раку. Это необходимо для того, чтобы провести своевременное лечение и не допустить развития онкологии. Это так называемый цервикальный скрининг. Сегодня можно предотвратить изменения слизистой шейки матки, своевременно выявляя вирус папилломы человека онкогенных типов методом ПЦР (в нашей лаборатории проводится на 14 типов бесплатно!). Это исследование соскобов эпителиальных клеток с шейки матки или отделяемого половых путей на наличие ДНК- или РНК- вируса папилломы человека высокого онкогенного риска. Доказано, что в отсутствие вируса риск развития рака шейки матки стремится к нулю.

В настоящий момент зарегистрирован препарат для лечения ВПЧ. В Тульской области бесплатное лечение может получить любой житель региона, инфицированный вирусом папилломы онкогенного типа, в условиях стационара ГУЗ «Тульского областного клинического кожно-венерологического диспансера».

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