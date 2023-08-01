Дополнительные меры социальной поддержки для инвалидов Тульской области

Тульская область является одним из самых пожилых регионов России - более 457 тысячи человек пенсионного возраста составляют 30,9 % всего населения субъекта. Специфика социально-демографической структуры населения Тульской области проявляется в высоком удельном весе инвалидов и других маломобильных групп населения в общей численности населения.

В целях совершенствования региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 25 января 2018 года утверждено Постановление Правительства Тульской области N 31 «Об утверждении государственной программы Тульской области "Доступная среда"» (с изменениями на 1 февраля 2019 года). В Тульской области на регулярной основе проводятся мероприятия по повышению доступности маломобильных групп граждан к объектам и услугам, различные меры социальной поддержки получают более 150 тысяч людей с инвалидностью, оказываются услуги по специальному транспортному обслуживанию отдельных категорий граждан.

В том числе, государственная программа направлена на формирование у населения Тульской области позитивного отношения к проблемам инвалидов, соблюдение прав и законных интересов инвалидов и других маломобильных групп населения, проживающих в Тульской области, на получение мер социальной поддержки, повышение уровня доступности объектов и предоставляемых на них услуг во всех сферах жизнедеятельности, а также повышение качества и эффективности данных услуг.

В регионе проводится ежегодный мониторинг потребности инвалидов в создании особых условий жизнедеятельности. По состоянию на 01.01.2023 в регионе проживает более 2 тысяч инвалидов-колясочников, около 3 тысяч инвалидов по зрению, почти тысяча инвалидов с тотальной глухотой и более 9 тысяч инвалидов, использующих протезно-ортопедические изделия для осуществления жизнедеятельности.

Исходным элементом проведения реабилитационных мероприятий является проведение медико-социальной экспертизы инвалидов и фиксация разработанных на ее основе рекомендаций в индивидуальных программах реабилитации и абилитации инвалидов (далее - ИПРА). В реабилитационном процессе принимают участие органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие мероприятия по медицинской, профессиональной и социальной реабилитации.

Всем гражданам, признанными инвалидами, специалистами ФКУ ГБ МСЭ по Тульской области разрабатывается индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА). В числе прочих реабилитационных мероприятий определяется нуждаемость в технических средствах реабилитации (ТСР). Помимо ТСР, входящих в «Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 года № 2347-р (с изменениями на 3 апреля 2020 года), специалистами ФКУ ГБ МСЭ по Тульской области назначаются технические средства реабилитации за счет средств бюджета Тульской области, в соответствии с Постановлением правительства Тульской области от 19 апреля 2018 № 151 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению техническими средствами реабилитации инвалидов (детей-инвалидов)», Приказом Министерства труда и соцзащиты Тульской области от 11.05.2018г №215-осн (с изменениями на 4 апреля 2023 года) «Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению техническими средствами реабилитации инвалидов (детей-инвалидов) и Перечня технических средств реабилитации, медицинских показаний, противопоказаний, сроков эксплуатации и технических характеристик технических средств реабилитации».

Перечень технических средств реабилитации, назначаемых за счет средств регионального бюджета, не дублирует, а дополняет федеральный перечень ТСР и включает в себя следующие наименования:

1. ТСР «Прикроватный столик»: предназначен для ухода за лежачими больными.

2. ТСР «Сиденье-надставка унитаза»: предназначено для увеличения высоты унитаза на 12 см с целью облегчения инвалиду пользования туалетом.

3. ТСР «Опора в кровать металлическая»: предназначена для облегчения ухода за лежачими больными.

4. ТСР «Сиденье для ванны (со спинкой, без спинки, анатомической формы)»: санитарное приспособление, облегчающее уход и помощь при водных процедурах инвалидов.

5. ТСР «Сиденье для купания ребенка-инвалида с ДЦП»: предназначено для облегчения ухода за детьми с ДЦП при приеме водных процедур.

6. ТСР «Стул для ванны»: предназначено для облегчения ухода за инвалидами и самостоятельного приема инвалидами водных процедур.

7. ТСР «Подъемное устройство для ванной комнаты (складное малогабаритное)»: облегчает прием инвалидом гигиенических процедур.

8. ТСР «Подъемник передвижной для инвалида»: позволяет поднимать и перемещать инвалида внутри помещения, облегчает уход за лежачими инвалидами.

9. ТСР «Подставка к ванне»: вспомогательное средство, облегчающее принятие гигиенических процедур.

10. ТСР «Надувная ванна для купания»: позволяет осуществлять гигиенические процедуры в кровати, облегчает уход за лежачими инвалидами.

11. ТСР «Наручные часы для незрячих (с рельефным обозначением)»: предназначены для ориентации во времени слепых инвалидов.

12. ТСР «Диктофон»: предназначен для записи, хранения и воспроизведения информации слепых инвалидов, а также инвалидам со значительными затруднениями или невозможностью письма.

13. ТСР «Карманные часы-будильник с вибрационной индикацией»: предназначены для ориентации во времени инвалидов с патологией органа слуха.

14. ТСР «Наручные часы-будильник с вибрационной индикацией»: предназначены для ориентации во времени инвалидов с патологией органа слуха.

15. ТСР «Смартфон»: предназначен для мобильной связи, ориентации в пространстве, времени, сохранения и воспроизведения информации для инвалидов по зрению.

16. ТСР «Специальная доска для пересадки инвалида»: предназначена для перемещения инвалида из коляски (в ванну, в автомобиль и др.).

17. ТСР «Кровать медицинская функциональная»: предназначена для облегчения ухода за лежачими инвалидами.

18. ТСР «Тренажеры реабилитационные»: предназначены для активной и пассивной разработки нижних и верхних конечностей.

19. ТСР «Портативная телескопическая рампа»: предназначена для преодоления небольших перепадов высот людьми, перемещающимися в креслах-колясках.

20. ТСР «Мобильный лестничный электрический подъемник (шагающий, гусеничный, гусеничный с платформой)»: предназначен для перемещения инвалида на коляске по лестнице сопровождающим лицом.

21. ТСР «Наручные часы для незрячих (с речевым выходом)»: предназначены для ориентации во времени слепых инвалидов.

22. ТСР «Небулайзер»: предназначен для проведения ингаляций препаратов различных групп (муколитики, бронхолитики, антибиотики) у больных с муковисцидозом.

Условия обеспечения техническими средствами реабилитации:

1. Постоянная регистрация инвалида по месту жительства на территории Тульской области.

2. Наличие рекомендаций по обеспечению ТСР в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (ИПРА), разрабатываемой ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской области» Минтруда России, в пределах «Перечня технических средств реабилитации, медицинских показаний, противопоказаний, сроков эксплуатации и технических характеристик технических средств реабилитации» (Перечень), утвержденного Приказом от 11 мая 2018 года N 215-осн (с изменениями на 4 апреля 2023 года) «Об утверждении Порядка обеспечения граждан отдельными техническими средствами реабилитации в рамках предоставления государственной услуги "Обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов (детей-инвалидов)».

Порядок обеспечения техническими средствами реабилитации:

Инвалиды обеспечиваются ТСР в порядке установленной очереди, которая формируется в алфавитном порядке по дате подачи заявления и полного пакета документов для включения в Реестр получателей.

Примечание: Право первоочередного обеспечения ТСР имеют участники и инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним льготные категории инвалидов, а также люди, нуждающиеся в оказании паллиативной медицинской помощи.

Способы обеспечения инвалида техническими средствами реабилитации

1.Предоставление ТСР в натуральном виде (через ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области»).

2.Реализация сертификата на приобретение ТСР.

3.Компенсация расходов за самостоятельно приобретенное ТСР.