Туляки принимают участие в Санкт-Петербургском форуме «Россия-Африка»

В Санкт-Петербурге проходит двухдневный саммит «Россия — Африка». Принимают участие 49 стран, 17 из них представлены главами государств. В рамках саммита также проводится российско-африканский экономический и гуманитарный форум. Состоялось пленарная сессия на которой выступил Президент России Владимир Путин. Были определены основные направления взаимодействия с странами Африки. Это сфера строительства транспортной инфраструктуры, образование и совместные продовольственные проекты.

Тульская делегация представлена членами правительства региона во главе с Министром экономического развития Антоном Емельяненко. Проходят встречи направление на развитие взаимодействия области с странами африканского континента.

В форуме принимают участие и представители общественных структур. На площадке прошла встреча экономического блока Тульского региона с представителями делегации Национальной Ассоциации Инвесторов России. В встрече принимали участие первый вице-президент ассоциации Людмила Кибальникова и руководитель представительства в Тульском регионе Михаил Глухов.

Туляки принимают участие в Санкт-Петербургском форуме «Россия-Африка»

Были обсуждены направления сотрудничества Правительства Тульской области с национальной ассоциацией и намечены мероприятия. Уже сейчас на стадии подготовки находится соглашение о взаимодействии и сотрудничестве администрацией города Тулы. Члены ассоциации с интересом относиться к Тульской области, в которой созданы одни из лучших в стране условий для инвестиций и рассматривают свое участие в инвестиционных проектах региона.

«НАИ.РФ нацелена на развитие, подготовку и реализации проектов в различных сферах с учетом интересов долгосрочных институциональных инвесторов. Ассоциация также входит в Российско-Иранский Деловой Совет (РИДС) с настоящее время уделяет внимание в развитие международного сотрудничества Российского бизнеса с зарубежными странами. Тульские предприятия с большим интересом рассматривают возможность расширения своего бизнеса и мы думаем, что те коммуникации, которые мы налаживаем на форуме будут способствовать к выходу на новые рынке и созданию новых проектов», - отметил представитель НАИ. РФ в Тульской области Михаил Глухов.