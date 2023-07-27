В Тульской области открыт памятник, посвященный подвигу железнодорожников

Торжественный момент открытия памятника в честь подвига железнодорожников

Памятник создан и установлен местными жителями - семьёй Захаровых.

Идейный вдохновитель - Виктор Николаевич Захаров - учитель сельской школы, краевед, руководитель поискового отряда "Экипаж", для которого популяризации героических страниц прошлого является делом всей жизни.

Памятник напоминает о трудовом подвиге железнодорожников в годы Великой Отечественной войны

Во время ВОВ станция имела стратегическое значение. Она принимала эшелоны с техникой и красноармейцами, отсюда уходили поезда с ранеными и беженцами из захваченных врагом районов.

Здесь же базировались бронепоезда "Илья Муромец", №72, №188.

В мероприятии принял участие заместитель начальника Московской железной дороги, руководитель Тульского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Потапенко

До августа 1943 года Горбачёво постоянно подвергалось налетам вражеской авиации. Под огнём противника, порой ценой своей жизни, железнодорожники восстанавливали пути и вели по ним составы.

Об их трудовом подвиге пассажирам теперь будет напоминать двухметровый памятник с табличкой, на которой изображен самый надежный в годы ВОВ паровоз серии Э, а также выгравирована надпись: «Слава героическому подвигу железнодорожников в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и послевоенный период».