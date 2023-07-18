Тульский пряник – настоящая наша сила! Фото: Игорь КОПЫТОВ

Это медовые лакомства от Кондитерской фабрики «Тульский пряник» - жители Тульского региона гораздо лучше знают продукцию под брендом «Пряники Поляковой». Когда к выпечке вкусного угощения подходят с душой, то получается настоящий шедевр, с индивидуальным и узнаваемым вкусом, в лучших традициях мастеров медового хлеба.

С каждым годом ассортимент выпускаемой продукции обновляется, расширяется сетка продаж. В современных условиях потребительского рынка нужно постоянно следить за спросом и удивлять уникальностью продукта.

- Вся наша продукция соответствует ГОСТу, - рассказала Ирина Анатольевна Полякова, генеральный директор КФ «Тульский пряник». - Мы используем только качественные ингредиенты : мед местных пчеловодов, ягоды для начинки из последнего местного урожая, муку высшего сорта, яйца и сливочное масло - все по старинному рецепту.

Ирина Анатольевна Полякова, генеральный директор КФ «Тульский пряник».

«Пряники Поляковой» принципиально отличаются от множества других представленных на рынке не только уникальным вкусом, но и формой. Рецептура теста и начинки тщательно прорабатывается. В ассортименте есть традиционные яблочные, сливовые, клубничные, со сгущенкой. Очень гордится руководитель своей линейкой «Тульские праздничные», выполненные в виде сладких поздравлений. Такие пряники пользуются особым спросом. Есть эксклюзив - «Тульские сувенирные» - лучший подарок из пряничной столицы: и вкусный, и познавательный. Таким сувениром можно удивить даже самого искушенного гурмана (матрешки, самовары, Тульский кремль и т. д.). Ну и конечно, детская серия - забавные формы пряников в виде машинок, ежиков, зайчиков и т.д.

Перечислять можно бесконечно, на предприятии постоянно работают над новыми формами и начинками.

Лучший довод в пользу выбора «Пряников Поляковой» от КФ «Тульский пряник» - это отзывы постоянных покупателей. Про вкусное лакомство даже сказка есть! Победительница конкурса «МИНИ МИСС Тула-2023» Милана Коренюгина придумала замечательный рассказ в лучших традициях тульской былины.

Как Пряник Тульский нашим Богатырям в Славном бою за Землю - Матушку помогал

Жили - не тужили на славной Тульской земле три знаменитых богатыря - Ярослав, Борислав и Ростислав. Родину они свою защищать любили. Часто они ходили по городу, гуляли на Казанской набережной и их все узнавали - и детишки, и барышни, и добры молодцы, и старики. Богатыри всем помогали, никому не отказывали в трудных делах - то кузнец их позовет, то портной, то лекарь, то простой народ.

Собрались они как-то, дела обсудить богатырские.

- Ну так, братцы, что делать будем? - спросил Борислав.

- Предлагаю для начала чай попить-то, из самовара, с пряником нашим Тульским! - предложил Ростислав.

Ростислав налил всем чаю, пряник подал Тульский, и опять продолжились разговоры.

- Слушайте, братцы! - произнес Борислав. - Мне матушка моя говорила, что сей пряник-то Силушки придает, он службу сослужит нам верную!

- Хм... И если это правда, братцы? Неужто мы сильнее станем?

- Сильнее, братцы! И подвиг совершим! Обязательно! - согласился Ярослав.

Наутро разбудили наших богатырей ни свет, ни заря! Часовой прибежал, суету навел, шумиху поднял!

- Ступила нога врага на нашу Землю-матушку! Город в опасности! Скорее! Скорее на Куликово поле!- кричал часовой

Собрались богатыри с духом, надели свои доспехи, шлемы с кольчугами и мечи свои взяли. Но и самое главное не забыли! Достал Ростислав из котомки три Тульских пряника и обратился к братьям:

- Ешьте, братцы! Нам предстоит битва непростая! Мы землю нашу и народ наш защитить должны! Этот пряник силу нам придаст- Богатырскую!

Войско вражеское несчетным было. Но нашим братьям все не почем. Ярослав ловко управлял своей дубиной, Ростислав орудовал мечом, а Борислав и без оружия справлялся. Силы у них было вдоволь. Борислав одним ударом врага в разные стороны раскидал!

Побежало войско вражеское в испуге. Не справиться им с силушкой Богатырской- пряничной. Победили их братья и больше никогда не ступила нога вражеская на нашу землю Тульскую, и все благодаря чудодейственному прянику!

В городе люди радовались, богатырей чествовали, устроили пир на весь мир с Тульским пряником и чаем из самовара! Ели братья вкусное угощение, в котором сила заложена земли нашей! Медовый и ароматный, с душой сделанный нашими мастерами!

Милана КОРЕНЮГИНА

- Сказку написала буквально за вечер, – поделилась Милана. - Пряники очень люблю, но только эти, от КФ «Тульский пряник»: они всегда вкусные и свежие. Вот они - по-настоящему «тульские»! Мягкие, душистые, с корочкой и изумительным джемом внутри. Съешь – и силы прибавилось для побед! Я считаю, что если хочешь сделать настоящий подарок из Тулы – дари пряник. Ведь таких, как у нас, больше нет нигде!