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Общество18 июля 2023 14:15

Тульский пряник – настоящая наша сила!

Тула - историческая родина знаменитого пряника. Производителей лакомства в регионе не мало. Но есть пряники, которые разбираются полностью в день выпечки, и им даже сказки посвящают
Источник:kp.ru
Тульский пряник – настоящая наша сила!

Тульский пряник – настоящая наша сила!

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Это медовые лакомства от Кондитерской фабрики «Тульский пряник» - жители Тульского региона гораздо лучше знают продукцию под брендом «Пряники Поляковой». Когда к выпечке вкусного угощения подходят с душой, то получается настоящий шедевр, с индивидуальным и узнаваемым вкусом, в лучших традициях мастеров медового хлеба.

С каждым годом ассортимент выпускаемой продукции обновляется, расширяется сетка продаж. В современных условиях потребительского рынка нужно постоянно следить за спросом и удивлять уникальностью продукта.

- Вся наша продукция соответствует ГОСТу, - рассказала Ирина Анатольевна Полякова, генеральный директор КФ «Тульский пряник». - Мы используем только качественные ингредиенты : мед местных пчеловодов, ягоды для начинки из последнего местного урожая, муку высшего сорта, яйца и сливочное масло - все по старинному рецепту.

Ирина Анатольевна Полякова, генеральный директор КФ «Тульский пряник».

Ирина Анатольевна Полякова, генеральный директор КФ «Тульский пряник».

«Пряники Поляковой» принципиально отличаются от множества других представленных на рынке не только уникальным вкусом, но и формой. Рецептура теста и начинки тщательно прорабатывается. В ассортименте есть традиционные яблочные, сливовые, клубничные, со сгущенкой. Очень гордится руководитель своей линейкой «Тульские праздничные», выполненные в виде сладких поздравлений. Такие пряники пользуются особым спросом. Есть эксклюзив - «Тульские сувенирные» - лучший подарок из пряничной столицы: и вкусный, и познавательный. Таким сувениром можно удивить даже самого искушенного гурмана (матрешки, самовары, Тульский кремль и т. д.). Ну и конечно, детская серия - забавные формы пряников в виде машинок, ежиков, зайчиков и т.д.

Перечислять можно бесконечно, на предприятии постоянно работают над новыми формами и начинками.

Лучший довод в пользу выбора «Пряников Поляковой» от КФ «Тульский пряник» - это отзывы постоянных покупателей. Про вкусное лакомство даже сказка есть! Победительница конкурса «МИНИ МИСС Тула-2023» Милана Коренюгина придумала замечательный рассказ в лучших традициях тульской былины.

Как Пряник Тульский нашим Богатырям в Славном бою за Землю - Матушку помогал

Жили - не тужили на славной Тульской земле три знаменитых богатыря - Ярослав, Борислав и Ростислав. Родину они свою защищать любили. Часто они ходили по городу, гуляли на Казанской набережной и их все узнавали - и детишки, и барышни, и добры молодцы, и старики. Богатыри всем помогали, никому не отказывали в трудных делах - то кузнец их позовет, то портной, то лекарь, то простой народ.

Собрались они как-то, дела обсудить богатырские.

- Ну так, братцы, что делать будем? - спросил Борислав.

- Предлагаю для начала чай попить-то, из самовара, с пряником нашим Тульским! - предложил Ростислав.

Ростислав налил всем чаю, пряник подал Тульский, и опять продолжились разговоры.

- Слушайте, братцы! - произнес Борислав. - Мне матушка моя говорила, что сей пряник-то Силушки придает, он службу сослужит нам верную!

- Хм... И если это правда, братцы? Неужто мы сильнее станем?

- Сильнее, братцы! И подвиг совершим! Обязательно! - согласился Ярослав.

Наутро разбудили наших богатырей ни свет, ни заря! Часовой прибежал, суету навел, шумиху поднял!

- Ступила нога врага на нашу Землю-матушку! Город в опасности! Скорее! Скорее на Куликово поле!- кричал часовой

Собрались богатыри с духом, надели свои доспехи, шлемы с кольчугами и мечи свои взяли. Но и самое главное не забыли! Достал Ростислав из котомки три Тульских пряника и обратился к братьям:

- Ешьте, братцы! Нам предстоит битва непростая! Мы землю нашу и народ наш защитить должны! Этот пряник силу нам придаст- Богатырскую!

Войско вражеское несчетным было. Но нашим братьям все не почем. Ярослав ловко управлял своей дубиной, Ростислав орудовал мечом, а Борислав и без оружия справлялся. Силы у них было вдоволь. Борислав одним ударом врага в разные стороны раскидал!

Побежало войско вражеское в испуге. Не справиться им с силушкой Богатырской- пряничной. Победили их братья и больше никогда не ступила нога вражеская на нашу землю Тульскую, и все благодаря чудодейственному прянику!

В городе люди радовались, богатырей чествовали, устроили пир на весь мир с Тульским пряником и чаем из самовара! Ели братья вкусное угощение, в котором сила заложена земли нашей! Медовый и ароматный, с душой сделанный нашими мастерами!

Милана КОРЕНЮГИНА

- Сказку написала буквально за вечер, – поделилась Милана. - Пряники очень люблю, но только эти, от КФ «Тульский пряник»: они всегда вкусные и свежие. Вот они - по-настоящему «тульские»! Мягкие, душистые, с корочкой и изумительным джемом внутри. Съешь – и силы прибавилось для побед! Я считаю, что если хочешь сделать настоящий подарок из Тулы – дари пряник. Ведь таких, как у нас, больше нет нигде!

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