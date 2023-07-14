Депутаты гордумы поддержали увеличение финансирования проекта "Наш город"

Подведены итоги работы весенней сессии Тульской городской Думы

Были поддержаны проекты, касающиеся внесения изменений в ряд ранее принятых решений: в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, в Генеральный план муниципального образования город Тула, в Положения «О муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве», «О комитете имущественных и земельных отношений администрации города Тулы», «Об организации учета муниципального имущества муниципального образования город Тула» и другие.

Проект «Наш город» - финансирование увеличено

Депутаты поддержали проект «Об утверждении предельного размера средств, выделяемых на реализацию предложений (заявок) жителей муниципального образования в рамках реализации Проекта «Наш город» в МО г. Тула в 2024 году».

Глава города, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева

– Сегодня было принято решение об увеличении предельного размера средств на реализацию муниципального проекта «Наш город» в следующем году. Сумма увеличена на 50% – до 150 миллионов рублей, – отметила Глава города, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева. – Это позволит расширить перечень мероприятий по заявкам жителей и благоустроить еще больше объектов. Прием заявок для участия в проекте на 2024 год будет проходить осенью этого года. При отборе заявок учитывается актуальность, необходимость и востребованность проведения тех или иных работ.

За 3 года проект отлично зарекомендовал себя как инструмент решения локальных вопросов, волнующих туляков. По программе благоустроено порядка 500 объектов. В этом году выполнят еще 307, из них 90 – благодаря экономии бюджетных средств по итогам конкурсного отбора подрядчиков.

Изменения в Генеральный план

В ходе заседания депутаты поддержали проект о внесении изменений в Генеральный план МО город Тула. Они касаются отображения планируемых к размещению объектов местного значения.

Проектом предлагается отобразить в Генеральном плане строительство магистральной улицы от ул. Кутузова до ул. Доктора Гумилевской; планируемые к размещению объекты местного значения в области образования – новые школы в ЖК «Балтийский» и «Новая Голландия»; планируемые межпоселковые газопроводы, предусмотренные корректировкой (актуализацией) программы развития газоснабжения и газификации Тульской области на период 2021-2025 годов.

Заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Ионов

– Губернатор Тульской области Алексей Дюмин уделяет особое внимание газификации региона. В рамках данной программы уже построены сотни километров газовых сетей, что позволило газифицировать населенные пункты. Большое число домовладений уже получили голубое топливо. Кроме того, в Тульской области по поручению Президента РФ Владимира Путина, как и по всей стране, реализуется программа социальной догазификации. Газ до границ земельных участков предоставляется жителям бесплатно. Для населенных пунктов Большой Тулы это очень важный вопрос, его реализация позволит повысить уровень жизни и обеспечить комфортные бытовые условия граждан, – прокомментировал заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Ионов.

Об итогах весенней сессии

Очередное 51-е заседание Тульской городской Думы стало завершающим в весенней сессии. С 17 июля по 31 августа в работе представительного органа местного самоуправления объявлен летний перерыв. Глава города Тулы Ольга Слюсарева подвела итоги.

– Одним из важных направлений в работе Думы остается помощь военнослужащим, участвующим в СВО. С первых дней специальной военной операции депутаты поддерживали тех, кто находится на передовой, а также семьи мобилизованных, вынужденных переселенцев из Донбасса, военнослужащих, проходящих лечение в госпитале. Многие депутаты отмечены Благодарностями Правительства Тульской области за активную работу в этом направлении. Спасибо каждому из вас за вклад, который вы вносите в общее дело, – подчеркнула мэр Тулы.

Принято решение об увеличении предельного размера средств на реализацию муниципального проекта «Наш город» в следующем году

Как отметила Глава города, за минувшие полгода проведено 7 заседаний, принято более 150 решений. Депутаты рассмотрели большой блок социальных и экономических вопросов. Они прорабатывались на заседаниях постоянных комиссий и рабочих групп совместно с отраслевыми органами администрации города и представителями общественности. Рассмотрены и внесены изменения в бюджет города, Устав Тулы, градостроительные документы.

За первое полугодие Тульской городской Думой организовано и проведено 165 публичных слушаний и 13 общественных обсуждений.

– Продолжается реализация муниципального проекта «Наш город». Кураторы – депутаты городской и областной Дум – вместе с жителями участвуют в мониторинге работ и приемках объектов. Принятое сегодня решение об увеличении предельного размера средств на реализацию программы в 2024 году позволит расширить перечень мероприятий по заявкам жителей. Это поможет благоустроить еще больше объектов. Прием заявок от жителей для участия в проекте на следующий год уже начался, – отметила Ольга Слюсарева.

В ходе заседания депутаты поддержали проект о внесении изменений в Генеральный план МО город Тула

В завершение Глава Тулы поблагодарила региональное Правительство, коллег-депутатов, администрацию города Тулы, прокуратуру города Тулы, контрольно-счетную палату МО город Тула, аппарат Тульской городской Думы за совместную плодотворную работу в период весенней сессии.

Перерыв объявлен в заседаниях Тульской городской Думы. Работа в округах, приемы граждан будут продолжены в прежнем формате.