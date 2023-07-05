Опрыскиватель Ростсельмаш в помощь тульским аграриям

Надежность, долговечность, высокое качество модели доказаны годами успешной эксплуатации. В 2016 опрыскиватель RSM TS-3200 SATELLITE вошёл в список «100 лучших товаров России».

Конструкция машины позволяет использовать на полях как сплошные, так и ленточные технологии обработки почвы с одинаково высокой эффективностью. Настраивая опрыскиватель, оператор задает норму внесения удобрений и средств борьбы с сорняками и вредителями. Благодаря электронике эта доза поддерживается автоматически на всем протяжении пути. Уровень всегда стабилен, несмотря на меняющуюся скорость передвижения техники.

Отзывами о работе опрыскивателя мы попросили поделиться специалистов птицефабрики «Тульская», в которой RSM TS-3200 SATELLITE работает с весны 2022 года.

Андрей Овчинников, инженер птицефабрики:

- Мы рассматривали разные варианты аналогичных машин. Опрыскиватель Ростсельмаш понравился по ряду критериев: качеству изготовления, производительности и, конечно, стоимости. За год эксплуатации мы убедились, что данное приобретение полностью себя оправдало: увеличились и скорость работы на опрыскивании, и обрабатываемые площади. RSM TS-3200 SATELLITE обладает целым рядом ключевых преимуществ, начиная от объема бака (3200 л), складной штанги с управлением из кабины трактора, крепкой рамы и простоты конструкции до высокой надежности и производительности. У этой машины бак располагается внутри рамы без сложных дополнительных креплений. Это очень удобно. А еще мы оценили систему гашения колебаний штанги. Независимо от поверхности поля опрыскиватель вносит раствор равномерно, без переливов. Считаю важным отметить также возможность работы в ночное время суток. Здесь есть светодиодная подсветка форсунок, что позволяет контролировать их работу в темноте. К тому же, в полевых условиях технику без труда может обслужить один оператор.

Опрыскиватель Ростсельмаш в помощь тульским аграриям

Очень важна в работе техники функция GPS-навигатора, который позволяет обрабатывать культуры без лишних перекрытий и пропусков, повышая эффективность опрыскивания и экономию препаратов.

Владимир Кузин, агроном птицефабрики:

- На RSM TS-3200 SATELLITE установлен мембранно-поршневой насос. И можно наполнять как основной, так и промывочный бак из любого водоема или водохранилища. Также при выборе данной техники мы обратили внимание на инжекторные распылители. Они, в отличие от щелевых, позволяют вести опрыскивание в различных погодных условиях. Очень удобно, что можно использовать не только жидкие СЗР, но и порошковые препараты. Сорокалитровый миксер, которым оснащается RSM TS-3200 SATELLITE, все перемешивает достаточно тщательно, не позволяя осадку оставаться на его стенках. Плюсом я считаю и внутреннюю систему ополаскивания: не надо дополнительно заполнять бак водой, чтобы промыть перед сменой химикатов.

Опрыскиватель подходит под любые культуры. При ветре до 8 м/с хорошо держит горизонт. К тому же, меняющаяся ширина колеи - от 1,5 до 2,1 метра позволяет его использовать с различными тракторами. Заявленная норма расхода препаратов от 40 до 600 л на гектар соответствует нашим потребностям, как и ширина захвата в 24 метра. То, что необходимо для небольших полей, как у нас.

Хочется еще отметить преимущество работы с техническим центром «Агрит», официальным дилером Ростсельмаш. Всегда приезжают во время и помогают решить текущие вопросы по обслуживанию техники.