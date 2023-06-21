Сердце бьется как птица. Когда аритмия становится смертельно опасной

Нарушение импульса

Аритмия» в переводе означает «неритмичный» или «несогласованный». Надо понимать, это не только снижение частоты сердечных сокращений менее 60 ударов в минуту или повышение более 100 ударов в минуту. Термин «аритмия» объединяет в себе различные по механизму, клиническим проявлениям и прогностическому значению нарушения образования и проведения электрического импульса.

Их можно разделить на множество разных классификаций, в том числе и на тахи- и брадиаритмии. При этом разделяют нарушения ритма на те из них, которые угрожают жизни и не угрожают.

Букет болезней

Часто аритмии представляют собой только симптом заболевания. К числу основных причин относят:заболевания сердца: ишемическая болезнь, инфаркт миокарда, атеросклероз коронарных артерий;миокардиты;заболевания щитовидной железы и иные сдвиги в области эндокринологии; гипертонию;нарушение электролитного баланса;врождённые нарушения проводящей системы сердца;вредные привычки и т. д.

Обморок и одышка

Клиническое проявление аритмий крайне разнообразно. Распространёнными симптомами зачастую считают: явное сердцебиение;ощущение перебоев в работе сердца;ощущение «остановок» ритма; одышку;головокружения;предобморочные состояния;потерю сознания.

К сожалению, в некоторых случаях первым и последним проявлением аритмии становится внезапная смерть.

«Поймать» сбой

Чтобы диагностировать аритмию и понять, какая именно она, необходимо провести ЭКГ в момент приступа. Но из-за того, что они бывают очень короткими, поймать её не всегда так просто. Для диагностики аритмий используется такой метод, как суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру. Он позволит отследить частоту и длительность приступа.

В отдельных случаях, если аритмию никак не удаётся зафиксировать, выполняются электрофизиологические исследования.

Как можно проверить наличие мерцательной аритмии в домашних условиях?

Доказано, что наличие мерцательной аритмии в два раза увеличивает риск смерти. Поэтому так важно своевременно распознать и купировать данное нарушение ритма.

И в этом поможет новый тонометр на запястье от легендарного бренда NISSEI – модель WS-C2.

Он оснащен высокоточной системой измерения (технология HIRS), благодаря которой в процессе измерения считывается в 6 раз больше данных по сравнению с обычным тонометром. Таким образом, выявляются более сложные нарушения сердечного ритма, например, возможность наличия мерцательной аритмии.

Тонометр просто не допустит некорректного измерения благодаря наличию датчиков помех, достоверности и контроля фиксации манжеты.

Интерпретировать результаты помогут индикаторы аномально-нерегулярного пульса, аритмии, высокого пульсового давления и отображения по шкале ВОЗ.

Мониторинг показателей измерения осуществляется с помощью просмотра общего среднего, среднего утреннего и среднего вечернего значений. Для хранения результатов используются два блока памяти по 60 ячеек каждый.

Измерения проводятся в процессе накачке манжеты. Это позволяет сделать их более комфортными и безболезненными.

Гарантийный срок на тонометры – 5 лет.

Новый тонометр NISSEI WS-С2 – умный и надежный помощник в измерении давления и пульса!

Лечение

Существуют аритмии, которые нужно лечить, а есть те, что не требуют терапии. Лечение аритмий можно разделить на две категории: медикаментозное и хирургическое (например, радиочастотная абляция и имплантация электрокардиостимулятора). При появлении характерных симптомов, особенно, если речь идёт про обмороки, следует незамедлительно обратиться к врачу для обследования и ни в коем случае не заниматься самолечением. Ну и конечно, нельзя забывать о регулярных медицинских осмотрах, ведь любую болезнь легче предотвратить, чем лечить. Особое внимание состоянию своего сердца следует уделять людям, у которых в роду случались внезапные смерти (особенно в молодом возрасте).

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