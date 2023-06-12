День России объединяет тех, кто чувствует ответственность за судьбу страны

Директор ООО «Тульская транспортная компания» Алексей Крыгин.

Уважаемые жители Тулы и Тульской области! Поздравляю Вас с Днем России!

Этот праздник связан с главными ценностями – свободой и справедливостью. Он объединяет всех, кто чувствует ответственность за судьбу страны, ее настоящее и будущее.

Мы живем в сильном государстве, которое во все времена своей истории достойно отвечало на вызовы извне. И сегодняшний день - не исключение. Сильным государство делают, в первую очередь, люди. Поэтому в любом деле надо приложить максимум сил и энергии для достижения результата, для улучшения качества жизни, для процветания нашей страны!

Желаю жителям Тульского края здоровья, мирного неба, добра и успехов в делах на благо великого Отечества! А нашим воинам - возвращения домой с Победой!

С праздником, с Днем России!