Красивая улыбка на всю жизнь – это реально?

Какие виниры лучше установить? Есть ли между ними ощутимая разница? Рассказал основатель стоматологической клиники «L Dent» Элвар Ахадов:

- Разница между винирами, конечно, есть. Это и срок службы, и стоимость, и правила ухода. Я рекомендую керамические виниры. Основные их преимущества – отличные эстетические качества, высокая прочность и длительный период использования. Такие коронки надежны и практичны, они способны выдержать значительную жевательную нагрузку. Так же отсутствует необходимость в каком-либо специальном уходе.

Основатель стоматологической клиники «L Dent» Элвар Ахадов

- Насколько это будет выглядеть естественно? Не окажутся ли виниры слишком ослепительно белыми?

- Максимально естественно. Оттенок подбирается индивидуально по специальной шкале. Если вы хотите ослепительно белые зубы (такие пожелания тоже возникают у некоторых пациентов), пожалуйста, как говорится – любой каприз за ваши деньги. Но в основном виниры приближены к естественному цвету эмали зубов.

- Фраза «спиливание зубов под виниры» звучит устрашающе. Возможно ли обойтись без обточки зубов?

«Спиливание» - это вообще не подходящее обозначение. Может понадобиться обточка зуба, это не спиливание. Но в некоторых случаях можно обойтись и без стачивания, если зубы здоровые и ровные, даже при наличии диастемы. Необходимость обточки зависит от состояния и положения зубов. И обточка эта минимальная, щадящая, врач снимает совсем незначительный слой зубной эмали, в среднем от 0,3 до 0,7 мм.

- Насколько долог срок службы виниров? Правда ли, что это на всю жизнь?

- С винирами можно ходить десятилетиями. У них нет срока плановой замены. При правильном уходе за полостью рта с ними ничего не случится. Если вдруг скололся какой-то винир, то можно его заменить отдельно, при этом не меняя остальные виниры. Иногда пациенты меняют виниры не по причине того, что истек срок эксплуатации, а с целью изменить оттенок или форму. У меня была такая пациентка, которая поставила виниры, ей все понравилось, она ходила с ними определенное время, а потом захотела сделать зубы еще белее, пришла опять в нашу клинику с целью обновить улыбку.

- Нужен ли для виниров особый уход? Или такой же, как и за настоящими зубами?

- Специальный уход не требуется. Необходим такой же уход, как за обычными зубами. Достаточно выполнять элементарную гигиену полости рта и раз в полгода приходить в стоматологию на профессиональную гигиену.

- Как долго человек привыкает к новым «зубам»? Они не мешают?

- Здесь все индивидуально, от 1 дня до 1 месяца. В зависимости от работы, которая была проведена и индивидуальных физиологических особенностей пациента. Но в среднем, это 1-2 недели.

- И наконец, существуют ли особые показания к установке виниров?

- Да, среди таких показаний могу отметить наличие межзубных промежутков (диастемы, тремы), необходимость улучшения формы зубов, когда у пациента, например, мелкие или короткие зубы, небольшие зубные искривления, разный размер зубов, дисплазия эмали, эррозия эмали, наличие флюороза (пятна на эмали), большое кол-во пломб, стираемость режущего края, трещины. Все эти проблемы можно решить с помощью установки виниров.

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