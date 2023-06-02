Упростили процедуру получения инвалидности Участникам СВО

ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России в целях обеспечения единообразия применения нормативных правовых документов по медико-социальной экспертизе и контроля за оказанием услуги по проведению медико-социальной экспертизы военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, в условиях проводимой Российской Федерацией с 24 февраля 2022 года специальной военной операции (СВО) на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики разъясняет вопросы освидетельствования участников СВО, получивших тяжелые ранения, контузии и увечья, и определения нуждаемости в предоставлении мероприятий по реабилитации или абилитации в рамках индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, в том числе назначения технических средств реабилитации с учетом характера полученных травм и ранений, включая ампутации верхних и нижних конечностей.

При рассмотрении вопроса об установлении группы инвалидности специалисты учреждений медико-социальной экспертизы в настоящее время руководствуются Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ, Правилами признания лица инвалидом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 года N 588, вступившими в силу с 1 июля 2022 года (далее - Правила), Классификациями и критериями, используемыми при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 августа 2019 г. N 585н (далее - Классификации).

Медико-социальную экспертизу, необходимую для получения инвалидности, упростили для получивших ранения участникам специальной военной операции (СВО), военнослужащим и сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур. Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации по итогам заседания Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации, состоявшегося 28 апреля 2023 года было разъяснено специалистам медико-социальной экспертизы (МСЭ), как нужно обследовать эту категорию граждан.

В целях создания максимально комфортных условий при прохождении медико-социальной экспертизы будет соблюдаться 3-х дневный срок установления инвалидности в связи с операцией по ампутации (реампутации)_конечности (конечностей) в-соответствии Правилами признания лица инвалидом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 5 апреля 2022 г. № 588.

В отношении участников СВО, не относящихся к вышеуказанной категории проведение медико-социальной экспертизы будет проводится в максимально короткий срок, на все необходимые процедуры отводится не более семи дней.

Главным бюро медико-социальной экспертизы по Тульской области будет усилена работа по межведомственному взаимодействию с военными медицинскими учреждениями, в которых находятся участники СВО, а также контроль за организацией приема от медицинских организаций направлений на медико-социальную экспертизу в отношении участников СВО, исключив их возврат в медицинскую организацию по любым основаниям, при необходимости, обеспечив прямое взаимодействие с медицинскими организациями в целях уточнения недостающих данных.

В случае отсутствия заключения военно-врачебной комиссии для установления военной причины инвалидности участнику СВО специалисты МСЭ будут оказывать максимальное содействие в получении заключения военно-врачебной комиссии, а также иных документов, необходимых для определения причины инвалидности.

При поступлении в учреждение медико-социальной экспертизы заключения военно-врачебной комиссии вопрос об определении(изменении) причины инвалидности будет рассмотрен в срок, не превышающий 1 рабочий день со дня поступления таких документов.

В рамках еженедельного мониторинга ответственные за организацию освидетельствования участников СВО будут представлять информацию в Федеральное бюро, а главные эксперты освидетельствования возьмут под личный контроль.

ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской области» Минтруда России