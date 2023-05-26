Что для тулячек самое главное в современной косметологии?

Что самое главное в современной косметологии?

Мода меняется, и тенденции на чрезмерное количество геля в губах, скулах и подбородках уже, к счастью, прошла. В моде - естественная красота своего лица! Что делать, чтобы лицо выглядело естественно?

1. Дозированно использовать филлеры с гиалуроновой кислотой, чтобы не создавать эффект одутловатого лица

2. Чередовать филеры и аппаратные методки. Лазеры, ультразвук, радиоволновой лифтинг создают четкие контуры лица и не дают утяжеления.

Что самое главное в современной косметологии?

3. Не стараться подтянуть овал с помощью увеличения объема скул. Скулы получаются огромные, а овал остается провисшим. Для четкого овала есть свои методы:

- СМАС-лифтинг,

- нитевой лифтинг,

- уплотнение кожи с помощью препаратов гидроксиапатита кальция, например, Radiesse/Радиесс.

4. Не использовать филер в объеме более 1 мл для работы с губами, скулами - добавить препарат всегда можно, а вот убрать лишний объем уже сложнее. И помним, что Ваше лицо - самое красивое!

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