Николай Воробьев: «Объективная оценка итогов работы поможет эффективно работать в 2023 году» Фото: материалы пресс-служб

В своем докладе Вячеслав Федорищев отметил, что Губернатором Алексеем Дюминым в Программе развития до 2026 года, которая разрабатывалась совместно с депутатами всех уровней и жителями региона, определены ключевые приоритеты работы Правительства: здоровье и благополучие людей, развитие экономики и бизнеса, поддержка муниципалитетов.

– Можно уверенно сказать, что в 2022 году регион сумел не только сохранить стабильность, но и показать положительную динамику по многим направлениям. Высокая диверсификация экономики Тульской области позволила сохранять устойчивость и в условиях беспрецедентного внешнего санкционного давления, – сказал Вячеслав Андреевич.

Он обозначил результаты работы в минувшем году по семи ключевым приоритетам Программы, включая качество жизни людей, индустриальное и инфраструктурное развитие, инновационную деятельность, международную и межрегиональную кооперацию, современные технологии управления.

Председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев отметил, что отчет председателя Правительства подтвердил – наша область справилась с теми вызовами, с которыми столкнулась в 2022 году.

– Правительством проделана большая аналитическая работа, она основана на оценке социально-экономического положения области и тех мер, которые были предприняты органами власти всех уровней, – сказал Николай Воробьев. – Конечно, мы должны оценивать положение дел в регионе в контексте общей ситуации в стране и мире. Беспрецедентное санкционное давление на Россию отразилось и на работе тульских предприятий. Но они адаптируются. Региональная экономика показала не только достаточный запас прочности, но и гибкость.

Спикер регионального парламента напомнил, что по инициативе Губернатора Алексея Дюмина Дума приняла ряд законов области, цель которых – экономическая стабильность региона и благополучие его жителей. На региональном уровне поддержали промышленный сектор, малый бизнес, сельское хозяйство. Удалось сохранить сбалансированность бюджета, исполнены все социальные обязательства, наработан опыт адресной помощи социально незащищенным гражданам, в особенности семьям с детьми.

– Появился ряд новых категорий граждан, которым область оказывает дополнительную поддержку. Прежде всего, говорю об участниках СВО и членах их семей, – подчеркнул Николай Воробьев. – Для наших воинов установлены единовременные выплаты, организовано предоставление социальной и психологической помощи, решены вопросы реабилитации, санаторно-курортного лечения, образования, трудоустройства. Введены меры по улучшению жилищных условий. Семьи участников СВО могут воспользоваться картой «Zaбота», бесплатное посещать спортивные мероприятия. Им положены единовременные выплаты на детей, льготы на транспорт, освобождение от платы за детский сад и другие меры поддержки. Мы и дальше будем помогать воинам и их семьям всем, чем можем. И как законодатели, и как граждане России. Это наш долг, наша обязанность.

Николай Воробьев также отметил, что объективная оценка итогов работы Правительства поможет органам власти эффективно работать в 2023 году.