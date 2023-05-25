Тулу посетил потомок самой известной кондитерской семьи Абрикосовых

Свой визит потомок начал с посещения Музея тульского предпринимательства. В нем он ознакомился с экспозицией и пообщался с основателем Михаилом Глуховым. Были обсуждены перспективы развития выставочной экспозиции музея.

«Примечательно, что визит потомка известного рода предпринимателей России состоялся вдень рождения нашего музей. Думаю было бы замечательно данные встречи в музеи сделать регулярными», - отметил председатель Тульского регионального отделения ОПОРА РОССИИ Михаил Глухов.

В Областной научной библиотеке состоялась презентация книги Дмитрия Абрикосова «Главные тайны семьи Абрикосовых». Автор познакомил читателей с историей предпринимательской деятельности «Товарищества А. И. Абрикосова Сыновей» с момента зарождения до наших дней, с организацией промышленного производства кондитерских изделий в Москве и Крыму, с открытием сети фирменных магазинов по всей России, с участием во Всероссийских промышленных выставках, с созданием знаменитого родильного дома имени А. А. Абрикосовой на Миусском поле.

Тулу посетил потомок самой известной кондитерской семьи Абрикосовых

Абрикосовы - семья русских купцов, общественных деятелей, благотворителей была известна во многих регионах России до 1917 года и неразрывно связана с Тульским регионом. В имении Архангельское в Тульской губернии проживала семья известного благотворителя и мецената, Потомственного Почетного гражданина, Алексея Алексеевича Абрикосова. Именно ему выпало стать одним из руководителей кондитерской компании Абрикосовых, работавшей в России с 1804 года, руководить несколькими рафинадными заводами в южных губерниях России, быть издателем и благотворителем, развивая российскую науку.