Выбраны победители конкурса «Лучшая детская модель Тулы - 2023». Фото: Стас ДУРНЕВ.

Организатором праздника моды, стиля и таланта выступает модельное агентство Gold Models. Отборочный тур Всероссийского конкурса "Лучшая модель России" предоставляет реальную возможность юным тульским моделям стать главными действующими лицами российских и международных проектов в области фэшн - индустрии.

Выбраны победители конкурса «Лучшая детская модель Тулы - 2023». Фото: Стас ДУРНЕВ.

В финал конкурса попали лучшие детские модели из Тулы, Алексина, Ясногорска, Узловой, Новомосковска, Щекино, Липок, прошедшие предварительные кастинги и ряд отборочных туров. В итоге 22 участника от 5 до 14 лет боролись за право представлять Тульскую область в проекте «Лучшая модель России - 2024».

Выбраны победители конкурса «Лучшая детская модель Тулы - 2023». Фото: Стас ДУРНЕВ.

Традиционно мероприятие проводится в несколько этапов. На промежуточных этапах ребята представили дизайнерскую коллекцию в Тульском Кремле, приняли участие в стрит-фото-видеосессии. Навыки модельного позирования и актерского мастерства девочки и мальчики показали в рекламной съемке для тульского бренда детской и подростковой одежды Despite. В финале проекта на суд жюри были представлены еще два конкурсных дефиле.

Выбраны победители конкурса «Лучшая детская модель Тулы - 2023». Фото: Стас ДУРНЕВ.

Выбраны победители конкурса «Лучшая детская модель Тулы - 2023». Фото: Стас ДУРНЕВ.

Оценивалось искусство дефиле, умение презентовать себя и подать рекламируемый товар, грация и улыбка. Это были рекламный фэшн -показ брендовой одежды от магазина Bebasgirls и завершающее конкурсное «Дефиле в вечерних платьях и костюмах». Под всеобщее восхищение девочки и мальчики блистали в ослепительно великолепных нарядах!

Выбраны победители конкурса «Лучшая детская модель Тулы - 2023». Фото: Стас ДУРНЕВ.

На различных этапах фестиваля ребят оценивали жюри, в состав которого вошли: международная модель, актриса, топ-12 «Краса России - 2021» Мария Мартынова, дизайнер бренда Despite Ирина Артемова-Костыгова, «Первая Красавица Тулы - 2023», певица и модель Олеся Тарасенко, Президент фестиваля, директор модельного агентство Gold Models Светлана Моторина, представители СМИ. В этот вечер было и молодежное жюри состоявшее из победителей конкурса прошлых лет.

Выбраны победители конкурса «Лучшая детская модель Тулы - 2023». Фото: Стас ДУРНЕВ.

Данный проект создан для открытия и продвижения новых лиц и талантов в мир творчества, детского модельного шоу-бизнеса, и детской fashion-индустрии. И традиционно ни один конкурсант не остался без титула, приглашения и подарка. Абсолютно всем моделям поступили предложения по участию в престижных фэшн-проектах, съемках для глянцевых журналов, в рекламе детских брендов, участию в самых престижных неделях мод. Так Шишкина Варвара, Сенина Дарья, Кайдарова Милана и Степенная Вероника станут рекламными лицами бренда Despite , Момынжанову Марию и Дубоносова Дениса пригласили на съемки для каталога детской и подростковой одежды «Аврора» и Wildberries, в тульский глянец «Золотой квадрат» выбрали Маргариту Шароватову. Милану Коренюгину за победу в номинации «Лучшая детская модель АРТ–ФЭШН» продюсерский центр «Арт-фэшн» наградил денежным сертификатом и официальным приглашением на «Лучшую модель России - 2024»!

Выбраны победители конкурса «Лучшая детская модель Тулы - 2023». Фото: Стас ДУРНЕВ.

Юных тульских моделей пригласили на участие в модных показах, неделях мод, на обучение в школу моделей, размещение в модельную базу агентства Gold Models и многое другое. В честь юбилея все девочки получили заветные короны, мальчики кубки, а главное от дирекции конкурса - приглашения на участие в «Лучшая модель России».

Выбраны победители конкурса «Лучшая детская модель Тулы - 2023». Фото: Стас ДУРНЕВ.

Победителями с присвоением титулов стали: Гран-при «Лучшая детская Тулы – 2022» Дарья Сенина (11 лет), Г Гран-при «Лучшая детская Тулы – 2023» Маргарита Тарасова (12 лет), Супер Гран-при «Лучшая детская Тулы — 2023» выиграл Денис Дубоносов.

Выбраны победители конкурса «Лучшая детская модель Тулы - 2023». Фото: Стас ДУРНЕВ.

Победители были награждены памятными дипломами, титульными лентами, коронами и кубками, а также эксклюзивными куклами специально созданными для победителей проекта. Ребята получили официальное право представить тульский регион в финале «Лучшая модель России - 2024» и стать рекламными лицами детской модельного агентства GOLD MODELS KIDS.